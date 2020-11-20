2020 stajlar devam edecek mi, iptal edildi mi? Staja giden öğrenciler için açıklama

Koronavirüs salgını yeniden yayılmaya başladı. Ülkemiz salgında ikinci dalgayı yaşıyor. Koronavirüs kısıtlamalarından sonra tüm vatandaşlarımız nelerin iptal edildiğini araştırıyor. En çok merak edilen konuların başında ise stajların iptal edilip edilmediği geliyor. Staja giden öğrencilerin ne yapacağı merak konusu oldu.

En çok staj yapan öğrenciler arasında 12. Sınıflar yer alıyor. Dolayısıyla birçok öğrenci stajları iptal edildi mi sorusunun yanıtlarını arıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘’Süreç zor bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske etmek istemiyoruz. Pandemi toplum genelinde artış gösteriyor. Okullarımızda da yayılma ihtimali yüksek. Bilim kurulu ile yapılan istişareler neticesinde böyle bir karar aldık. Öğretmenlerimiz yine eğitim vermeye devam edecek. Bu süreçte araştırmaları önemsiyoruz. Veriler ne diyorsa ona göre hareket ediyoruz. Sınavları da erteledik. Okulları 4 Ocak 2021 tarihinde açacağız. Sınavlara da okullar açıldıktan sonra bakacağız. Şu an birtakım önlemler alındı ancak salgının ne durumda seyredeceğini önceden kestirmek zor. Dolayısıyla şu durumda stajların yapılması da doğru olmayacaktır’’ dedi.