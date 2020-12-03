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2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı personel genel müdürlüğü tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalar sonrasında boş kalan kadrolara ek olarak atanan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:41
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz dönemlerde bakanlık bünyesinde bulunan okullara yapılan sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında boş kalan kadrolara yapılan ek atama sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakanlığa bağlı okullara çeşitli branşlarda yaklaşık 20 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

Bakanlık bünyesindeki resmi okullara atamaları yapılan sözleşmeli öğretmenler önümüzdeki günlerde karanamelerinin atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra görevlerine başlayacaklar.

Atama sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmen adayları sonuçları E devlet üzerinden kendi kimlik numara ve e devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilirler.

Atama sonuclarını öğrenmek için tıklayın

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:41
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