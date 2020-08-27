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2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Takvimi Belli Oldu

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşların yeterlilik belgesi alabilmek içi katılım sağladıkları 2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav takvimi belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:08
2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Takvimi Belli Oldu
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Genç işsizlerin en çok rağbet gösterdiği mesleklerden biri olan özel güvenlik görevlisi mesleği için kurslara katılım sağlamak ve yeterlilik belgesi almak gerekmektedir. Yılın her dönemi kurumlar tarafından yapılan özel güvenlik görevlisi sınavına binlerce kişi katılım sağlıyor. 2020 yılı için özel güvenlik görevlisi sınav takvimi belli oldu.

Özel güvenlik görevlisi yeni sınav takvimi

Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitim Sınavı

21.06.2020

Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitim Sınavı

16.08.2020

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitim Sınavı

11.10.2020

Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 666. Yenileme Eğitim Sınavı

13.12.2020

B Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı


04.10.2020

C Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı

31.05.2020

A Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı

06.09.2020

Silah Tamir Yeri Açma Sınavı

12.07.2020

Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı

01.09.2020

Havalimanlarının Kargo Bölümlerinde Görev Yapacak Patlayıcı Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı

06.10.2020

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:08
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