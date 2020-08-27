2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Takvimi Belli Oldu

Genç işsizlerin en çok rağbet gösterdiği mesleklerden biri olan özel güvenlik görevlisi mesleği için kurslara katılım sağlamak ve yeterlilik belgesi almak gerekmektedir. Yılın her dönemi kurumlar tarafından yapılan özel güvenlik görevlisi sınavına binlerce kişi katılım sağlıyor. 2020 yılı için özel güvenlik görevlisi sınav takvimi belli oldu.
Özel güvenlik görevlisi yeni sınav takvimi
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Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitim Sınavı
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21.06.2020
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Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitim Sınavı
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16.08.2020
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Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitim Sınavı
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11.10.2020
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Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 666. Yenileme Eğitim Sınavı
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13.12.2020
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B Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı
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C Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı
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31.05.2020
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A Sınıf Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı
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06.09.2020
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Silah Tamir Yeri Açma Sınavı
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12.07.2020
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Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı
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01.09.2020
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Havalimanlarının Kargo Bölümlerinde Görev Yapacak Patlayıcı Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı
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06.10.2020