2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Takvimi Belli Oldu

Genç işsizlerin en çok rağbet gösterdiği mesleklerden biri olan özel güvenlik görevlisi mesleği için kurslara katılım sağlamak ve yeterlilik belgesi almak gerekmektedir. Yılın her dönemi kurumlar tarafından yapılan özel güvenlik görevlisi sınavına binlerce kişi katılım sağlıyor. 2020 yılı için özel güvenlik görevlisi sınav takvimi belli oldu.

Özel güvenlik görevlisi yeni sınav takvimi