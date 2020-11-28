2020 ÖSYM önlisans branş başarı durumu sıralama listesi ne zaman açıklanır?

25 Ekim gününde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçları dün açıklandı. Aynı alan üzerinden sınava katılım sağlayan önlisan mezunu olanlar başarı durumunu ve sıralamalarını merak etmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı KPSS önlisans branş bazında sıralamaların açıklanacağını ifade etti.

KPSS ön lisans derecesine göre sıralama listesi, aynı alanda sınava giren adayların başarılı sıralamasını gösterir. Bilgilendirme amaçlı hazırlanan türlerden sonuç alan ve öğrencinin kendi değerlendirmesini yaptıran adaylar, tercih döneminden önceki sırayı anlayabilecek ve seçeneklerine buna göre karar verebileceklerdir. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020-KPSS önlisans derecesine göre sıralamanın açıklanacağı tarihi verdi.

KPSS Önlisans Branş Sıralaması Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada öğrencilerin kendi alanlarında sınava girenlerle kendi sıralamasını karşılaştırabileceği branş bazında sıralamaların 30 Kasım Pazartesi günü erişime sunulacağını söyledi.

KPSS Önlisans Branş Bazında Sıralama Nedir?

Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması

Öncelikle KPSS önlisans sınavına giren adayların branş bazında yapılan sıralamaların yerleştirme işlemini etkilemeyeceğini bilmeleri gerekmektedir. Bu liste sadece referans amaçlı olup, diğer başvuru sahiplerinin kendi başarılarını değerlendirmelerine imkan veren ve başka bir amaçla kullanamayacakları bir hizmettir. Adayların bu sorular çerçevesinde güncellenen şubelere göre sıralamalarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sınava giren bir aday, sınava giren alan ne olursa olsun, seçtiği herhangi bir alanın sıralamasını görebilir. Sınavı belirli bir alandan herhangi bir adayın almadığı veya puanın o alandan sınava giren tüm adayların puanlarından yüksek olması, ancak bu adaylarla aynı alanda olmayan adayların sınava girmesi durumunda ilgili alan sıralaması matematiksel bir sonuçtur. Benzer şekilde, yukarıdaki nedenlerden dolayı farklı puanlara sahip birden fazla aday, alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görebilir.

Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve Azalması

Farklı tarihlerde yapılan branş bazlı sıralama işleminde adayın eğitim bilgisi değişmese bile önceki sıralama sürecinde YÖKSİS'ten herhangi bir eğitim bilgisi bulunmamakta ve sonraki sıralama sürecinde YÖKSİS'ten eğitim bilgileri bulunmaktadır. YÖKSİS'te mevcut eğitim bilgilerinin değiştirilmesi / güncellenmesi durumunda. Adayın ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenir, bu nedenle bu durum adayın lisans / önlisans / orta öğretim alanındaki bilgilerini etkileyeceğinden branş bazında değiştirilebilir. Bu durum, herhangi bir yerleştirme işlemine ilgisi olmayan branşlarda bile sıralama değişikliklerine neden olabilir.