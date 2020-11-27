2020 ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekran

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) intenet sitesinde yapılan duyuruda, 25 Ekim'de sunulan Ön Lisans 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için değerlendirme sürecinin tamamlandığı duyuruldu. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020-KPSS Önlisans Çalışmaları sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” intenet sitesinde duyuruldu. Öte yandan, sınav cevap kâğıtları adayların kullanımına sunulmuştur.

"25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:İfadelerine yer verdi.

KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN (osym.gov.tr)

İki yıllık üniversite mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans programında sabırsızlıkla beklenen sonuçlar açıklandı.

Geçen Ekim ayında yapılan sınavda binlerce devlet memuru adayı sınava başvuru yapmıştı.

Sonuçların açıklanmasıyla adaylar, kazandıkları puan aralığı dahilinde boş kadroları seçebilecekler.

Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

ÖSYM intenet sitesinde yer alan açıklamaya göre optik okuyucu, 25 Ekim'de ön lisans programına giren KPSS adaylarının cevap kâğıdının görüntüsünü ve cevap kâğıdına işaretledikleri cevapları okuyarak soruyu doğru cevapları https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 10 gün boyunca erişilecektir.

Adaylar, kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarının görsellerini, notlarını, bu işaretleri optik okuyucu üzerinden okuyarak aldıkları aday cevaplarını ve sorulara verilen doğru cevapları görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarlarının gönderildiği form üzerindeki soru numarasına tıkladıklarında yeni bir pencerede sorunun kökünü, cevap seçeneklerini ve soruya kendi vermiş olduğu cevapları ve her soru için doğru cevabını kontrol edebilecekler.

Bu sorular, adayların sınavda kullandıkları kitapçıktaki soru ve seçenekler sırasına göre gösterilecektir. İlgili sayfada, testteki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayısı ve adayın orijinal puanı da görüntülenecektir.

Görüntülenen sayfa, belge niteliğinde olmayacaktır.