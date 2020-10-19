2020 ÖSYM Kaymakam Adaylığı yazılı sınavı soruları ve sınav konuları 18 Ekim 2020 109. Dönem

109. dönem Kaymakamlık Adaylığı sınavı gerçekleştirildi. ÖSYM ve İç işleri Bakanlığı’nın ortak olarak düzenlediği sınav hakkında detaylar merak ediliyor. Sınava giren öğrenciler sınavda çıkan soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.

2020 Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapıldı?

2020 yılı Kaymakamlık sınavı başvuruları 2-9 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru yapan adayların dışında başvuru tarihini kaçıranlar için ÖSYM 17 Eylül’de geç başvuru ekranını açmıştı.

2020 Kaymakamlık adaylığı alımı kaç kişilik?

2020 yılında Kaymakamlık sınavına giren adaylar içinden 100 kişi istihdam edilecek.

18 Ekim 2020 Kaymakamlık Adaylığı sınav konuları nelerdir?

Kaymakamlık Adaylığı sınavında adaylara toplamda 100 soru sorulmaktadır. Bu soruların 66 tanesi alan bilgisi 34 tanesi ise genel kültür alanına sorulmaktadır. 100 sorunun içerisinde Anayasa Hukuku, Türkçe, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Mahalli İdareler, Tarih, İnsan Hakları alanları yer alıyor. Bu derslerin sınavlardaki soru dağılımı ise şu şekilde;

Genel Kültür Genel Yetenek

Türkçe 14

İnkılap tarihi 4

Türkiye Ekonomisi 10

İnsan Hakları 6

Alan Bilgisi

İktisat 12

İdare Hukuku 18

İdari Yapı 14

Mahalli İdareler 9

Anayasa Hukuku 13

2020 Kaymakamlık Adaylığı sınavı nasıl kazanılır?

Kaymakamlık Adaylığı yazılı sınavında adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ancak adayların 70 puanı geçse de mülakata çağrılmaması da mümkündür. Bakanlık 100 kişilik alım yapacak ve mülakata bu 100 kişinin 4 katı kadar kişiyi çağıracak. Buna göre sınavda ilk 400 kişi arasına giren kişiler sözlü mülakata çağrılacaktır.

18 Ekim 2020 Kaymakam Adaylığı sınavı soruları ve yanıtları nelerdir?

18 Ekim 2020 Pazar yani bugün gerçekleştirilen Kaymakamlık Adaylığı sınavının sonuçları sınava giren adaylardan elde edilen bilgilere göre şu şekildedir;

1) Çorum Belediyesi'nde hangisi bulunmaktadır?

2) İl İdare Kurulu

3) 512 bin nüfuslu Büyükşehir ve İl Genel Meclisi üye sayısı kaçtır? 9 - 45

4) Belediye Meclisi'nin feshini kim yapabilir? İçişleri Bakanlığı

5) Köyün işlerini zorunlu hale getiren karar ve durum nedir? Köy deneğinin kararı ve Valinin Onayı

6) Kadük

7) 2020 Nisan ayı işsizlik oranı kaçtır? %12,8

8) Cumhurbaşkanı tarafından seçilen hangisidir? Danıştay üyeleri

9) Kent Konseyi

10) Kamuya yararlı denek üyeleri hapis cezası gerektiren bir suç işlerlerse buna izin vermeye yetkili birim neresidir? Denekler denetç

11) Devlet memurluğu disiplin cezalarından aylıktan kesme cezası hangi oranda tatbik edilebilir? 1/9 oranında

12) Kamu denetçisini hangi makam görevden alabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulu

13) Türkiye Büyük Millet Meclisi idari memurlarını görevden kim alır? Türkiye Büyük Millet Meclisi genel sekreteri

14) 2019 yılı büyüme oranı kaçtır? - %0,9

15) Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin amaçlarındandır? Sermaye piyasasını canlandırmak - Kamu İktisadi Teşekküllerinin verdiği zararı azaltmak I-II

16) Savunma Sanayi harcamalarının imalat sektörü içerisindeki payı nedir?

17) Mahalli idareler için seçin hangi ayın son günüdür?

18) Anayasa Mahkemesi üye seçimi ikinci oylama oranı kaçtır?

19) Mahalli idarelerin birlik kurma iznini kim verir?

20) Alanya Belediyesi sınırı içerisinde ulaşım imtiyazı vermeye kim yetkilidir? - Alanya Belediye Meclisi

21) Hangisi Devlet Memurları Kanunu içerisinde yer alan memuriyet sınıfları içerisinde yer almaz? - Destek hizmetleri sınıfı

22) Yetki genişliği sorusu - 1-2

23) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili hangisi doğrudur? - müşavir

24) 2020 yılı Ocak ayında ithalat yapmadığımız ülke hangisidir? - Japonya

25) Ücret Faiz Rant sorusu - 250

26) Tam rekabet piyasası sorusu - P=12

27) Tüketici rantı sorusu - 144 - 48

28) Esneklik sorusu - 2/3

29) IS - LM sorusu - Daraltıcı para politikası

30) Arz şokları sorusu - Yalnız III

31) Sovyet Rusya ile ilişkileri sağlayan olan nedir? - Boğazlar? caltrope?

32) Özel Tüketim Vergisi'nin kabul edildiği yıl?

33) Hane Halkı tüketiminden en yüksek pay hangisine aittir?

34) Mondros'u imzalayan İngiliz Amiral yanlış şık.

35) İlçe insan hakları başkanı: Kaymakam

36) 11. Bolu Ek Protokol : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu

37) GSMH Sorusu : 290

38) Kamu yönetiminin geliştirilmesi sorusunun cevabı: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

39) Soruşturma izni : TBMM Genel Sekreterliği soruda TBMM Başkanlığı

40) Anayasa mahkemesi somut norma denetimi sonrası yargılamanın devam etmesi : 6 AY

41) Danıştay üyeliği için 1. Sınıf Hakimlik Süresi: 3 Yıl

42) KDK Başdenetçi görevden alınması : Genel Kurul

43) Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik

44) Denek görevlisini uzaklaştıran: İçişleri Bakanı

45) İdarenin başka bir makam ve merciye ihtiyaç duymadan işlem yapması : Re'sen icra.

46) HSK üye seçimi üçüncü seçimde salt çoğunluk olan şık.

47) Meclisin çalışmalarına son 1 ay içinde 5 oturum katılmayanlar üyenin milletvekiliği düşürülmesinde gizli oy yoktur.

48) Belde, Bucak ve İlk Kademe: Tümü

49) Kaymakamın eşini boşaması : Fonksiyon Gaspı

50) Esneklik sorusunun cevabı : -2/3

51) Haberleşme hürriyeti sınırlama sebeplerinden değildir? Kamu yararı

52) ÖTV 2002

53) TBMM ye karşı sorumlu Cumhurbaşkanı

54) Yaş üyesi olmayan MİT

55) Büyükşehir yanlış olan köy tüzel kişiliği belirtilen

56) Birim kurma Büyükşehir belediye meclisi

57) Belediye ve il özel idare gelirleri kanunu : işgücü sayısı

58) Yikop Sorusu tüm illerde yok

59) Anayasada yer alan RTÜK

60) Ktk olmayan Diyanet

61) Dünya Bankası/IMF OECC

62) Tüketim düzleştirmesi

63) Gelirler politikası

64) Sert çekirdek hak olmayan konut dokunulmazlığı

65) Yüksek teknoloji ürünlerinin payı verisi: 3,6