2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!

Öğretmenler il içi yer değişiklik yapma başvuruları başladı. İlgili duyurunun yayımlanmasıyla birlikte öğretmenler de harekete geçtiler. Bakanlık yaptığı açıklamaya göre Temmuz ayından itibaren başvuruları almaya başladı. Başvurularda talep edilen koşullar ve ne zamana kadar başvuru yapılabileceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Aşağıdaki kısımda il içi yer değiştirme başvurusunda talep edilen koşullar yer almaktadır.

İl İçi Yer Değiştirmede Başvuru Koşulları

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2020 zamanı itibarı ile bulundukları eğitim kurumunda minimum 3 senelik emek verme süresinin tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 4.üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak vazife yapmakta iken üç senelik emek verme süresinin arkasından öğretmen ekibine atanmış olmaları gerekmektedir. Bu bölümün 1 ve 2’inci maddesine ek olarak öğretmen ekibine atandıkları tarih itibarıyla 31 Aralık 2020 zamanı itibarı ile bir senelik emek verme süresinin tamamlanmış olma şartı aranacaktır.

Atamalar Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular için ifade edilen son gün 27 Temmuz olarak ifade edilmiştir. Atamaların da bu tarihe göre gerçekleştirilecektir. Atamalarda öncelik hizmet süresi ve hizmet puan üstünlüğüne göre daha yukarda olan öğretmenlere öncelik verilecektir. Puanları eşit olan öğretmenlerde hizmet süresine dikkat edilecektir. Yine eşitlik olması halinde bilgisayar kurası yapılacaktır.

Başvuru ve Atama Takvimi

Başvuruların Alınması 20 – 27 Temmuz 2020

Atamaların Valilikler Tarafınca Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 28 Temmuz 2020

Atama İnhalarının Sisteme Girişi ve Karanamelerin Düzenlenmesi 29 Temmuz 2020

Görevden Ayrılma İşlemleri 4 Ağustos 2020’den İtibaren