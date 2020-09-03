İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!

2020 yılı il içi isteğe bağlı yer değişiklik yapma duyurusu yayımlanmasıyla birlikte öğretmenler de harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz 2020’den itibaren başvurular alınmaya başladı…

03 Eylül 2020 Perşembe 15:18
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
Takip Et:

Öğretmenler il içi yer değişiklik yapma başvuruları başladı. İlgili duyurunun yayımlanmasıyla birlikte öğretmenler de harekete geçtiler. Bakanlık yaptığı açıklamaya göre Temmuz ayından itibaren başvuruları almaya başladı. Başvurularda talep edilen koşullar ve ne zamana kadar başvuru yapılabileceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Aşağıdaki kısımda il içi yer değiştirme başvurusunda talep edilen koşullar yer almaktadır.

İl İçi Yer Değiştirmede Başvuru Koşulları

  • Adaylığı kaldırılmış olmak,
  • 31 Aralık 2020 zamanı itibarı ile bulundukları eğitim kurumunda minimum 3 senelik emek verme süresinin tamamlamış olmak,
  • 652 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 4.üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak vazife yapmakta iken üç senelik emek verme süresinin arkasından öğretmen ekibine atanmış olmaları gerekmektedir. Bu bölümün 1 ve 2’inci maddesine ek olarak öğretmen ekibine atandıkları tarih itibarıyla 31 Aralık 2020 zamanı itibarı ile bir senelik emek verme süresinin tamamlanmış olma şartı aranacaktır.

Atamalar Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular için ifade edilen son gün 27 Temmuz olarak ifade edilmiştir. Atamaların da bu tarihe göre gerçekleştirilecektir. Atamalarda öncelik hizmet süresi ve hizmet puan üstünlüğüne göre daha yukarda olan öğretmenlere öncelik verilecektir. Puanları eşit olan öğretmenlerde hizmet süresine dikkat edilecektir. Yine eşitlik olması halinde bilgisayar kurası yapılacaktır.

Başvuru ve Atama Takvimi


Başvuruların Alınması    20 – 27 Temmuz 2020

Atamaların Valilikler Tarafınca Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı       28 Temmuz 2020

Atama İnhalarının Sisteme Girişi ve Karanamelerin Düzenlenmesi          29 Temmuz 2020

Görevden Ayrılma İşlemleri        4 Ağustos 2020’den İtibaren



Son Güncelleme: 03.09.2020 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenAtama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES Sınav sonuçları açıklandı
ALES Sınav sonuçları açıklandı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
Eğitim ordusuna yeni katılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
Eğitim ordusuna yeni katılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi

Popüler Haberler

Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2020
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2020
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2020 torun bakım maaşı ne kadar?
TELE1 kanalı neden kapatıldı? Tele1 TV kaç gün kapalı kalacak?
Kanalların yayın akışları 9 Eylül Pazartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kimse Bilmez Dizisi Amca Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Mehmet Ali Kaptanlar Hakkında Bilgiler
Yumurtaların üzerinde bulunan kodların anlamı nedir?
Memur olmak için yaş sınırı kaçtır? 2020 memurlukta yaş sınırı
Bugün TV’de hangi diziler var? 28 Mart 2020 Cumartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
BİM 3 Eylül 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır?
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Bankalar Tarafından Emeklilere Verilen Krediler 2020
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.