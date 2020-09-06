2020 öğrenci bursu nasıl alınır?

Üniversiteyi kazanan ve maddi yardıma ihtiyacı olan öğrencilere devlet ve çeşitli kurumlar tarafından burs verilmektedir. Öğrencilerin bu burstan faydalanabilmeleri için ailelerinde sigortalı bir çalışan bulunmaması gerekiyor. Vakıf bursları arasında en öne çıkan Sabancı Vakfı’dır. Burslar çoğunlukla üniversite öğrencilerine verilmektedir. Bunun yanında devlet tarafından da ortaokul ve lise öğrencilerine burs sağlanmaktadır.

Burstan faydalanabilecek öncelikli öğrenciler kimlerdir?

Burs desteği verilirken bazı şartları karşılayan öğrencilere öncelik tanınmaktadır. Bu öğrenciler şöyle sıralanır:

- Anne ya da babası vefat etmiş olanlar

- Şehit ya da gazi yakını

- Okuyan kardeş sayısı fazla olanlar

- Kız çocukları

- Öğrencinin bir kabiliyetinin olması

- Ailenin kırsal bir bölgede ikamet ediyor olması

- Vakıflardan burs alması durumunda vakıf etkinliklerine katılım sağlaması gerekmektedir.

Öğrencilere verilen bursların özellikleri nelerdir?

Öğrencilere verilen burslar devlet tarafından ya da çeşitli vakıflar tarafından verilmektedir. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan alınan burs ya da kredi diğer bursların alınması için engel teşkil etmemektedir. Ancak öğrencinin sigortalı bir işe başvurması durumunda karşılıksız olarak verilen bursu kesilmektedir.

Başbakanlık VGM bursu nasıl alınır?

Başbakanlık bursu olarak bilinen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu, yükseköğretim öğrencilerine 8 ay ve ortaöğretim öğrencilerine 9 ay süre ile verilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarına kayıt yaptıran kişiler bu burstan faydalanamamaktadır. Burs başvurusu için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaat yapılmalıdır.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı bursu

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı burslarından faydalanabilmek için öğrencilerin YKS de ilk 20.000 kişinin içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu sıralamada yer alan siyasal bilimler, hukuk, ekonomi ve spor bilimleri öğrencileri burs başvurusunda bulunabilirler. Dil, tarih, coğrafya, tıp ve mimarlık fakültesi öğrencilerinden ise yalnızca kız öğrencilerin başvuru hakkı bulunmaktadır.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı bursu

ALİKEV ismi ile bilinen vakıf Hatay’daki ilk, orta ve lise öğrencilerine ve Eskişehir’de üniversite okuyan tüm öğrencilere burs vermektedir. Vakfın burs için aradığı şart öğrencinin başarılı olmasıdır. Alttan dersi olan ya da okul dönemini aşmış öğrenciler bu vakıftan burs alamaz.

Aktaş Eğitim Vakfı bursu

Aktaş Vakfı’ndan burs alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Öğrenci 26 yaşını geçmemiş olmalıdır

- Örgün bir eğitim kurumuna kayıtlı olmalıdır

- Anne ya da babayı kaybetmiş olmak

- İhtiyaç sahibi olmak

- Herhangi bir kurumda çalışmıyor olmak

- Not ortalamasının en az 3.00 olması

- Anne ya da babanın ayrı olması şartları aranmaktadır.

Ateg Vakfı bursu

Ateg Vakfından burs alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak

- 24 yaşını aşmamış olmak

- Başka bir kurumdan burs almıyor olmak

- Teknik eğitim başlığı altında eğitim alıyor olmak

- Not ortalamasının en az 2.50 olması

- Örgün eğitime kayıtlı öğrenci olması şartları aranmaktadır.

Çelikel Eğitim Vakfı bursu

Çelikel Eğitim Vakfı’ndan burs alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak

- İstanbul’da bulunan üniversitelerden birinde kayıtlı öğrenci olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak

- Sayısalda ilk 30.000, eşit ağırlık ve sözelde ilk 15.000, dil alanında ilk 5.000’de yer almak

- Ailenin aylık gelirinin asgari ücret seviyesinde olması şartları aranmaktadır.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Deneği bursu

Buldan Eğitim ve Dayanışma Deneği’nden burs alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

-Öğrenci ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması

- Maaşlı bir işte çalışmamak

-KYK dışında başka bir yerden burs almıyor olmak

- Ortalaması yüksek olması durumunda en fazla 2 alttan ders bırakmak

-Mezuniyet süresinin aşmamak şartlarını karşılayan kişiler kuruma burs başvurusunda bulunabilirler.

Bolluk Vakfı bursu

Bolluk Vakfı maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs imkanı vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve lisans seviyesinde eğitim gören öğrenciler kuruma burs müracaatında bulunabilir. Bunun yanında öğrencinin not ortalamasının en az 2.00 olması şartı aranmaktadır.

Beykoz Gümüşsuyu Vakfı bursu

Beykoz Gümüşsuyu Vakfı’ndan burs alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- İstanbul’un Beykoz ilçesinde ikamet ediyor olmak

- Maddi desteğe ihtiyaç duymak

- Maaşlı bir işte çalışmıyor olmak

- Not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması

- Not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması

- 25 yaşını aşmamış olmak

- Lisans eğitimi görüyor olmak şartları aranmaktadır.