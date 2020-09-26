İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?

Türkiye basınında yankı uyandıran meb.gov.tr LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 26 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve meb.gov.tr LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

26 Eylül 2020 Cumartesi 01:51
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu meb.gov.tr adresinde bulunuyor. LGS çerçevesinde lise tercihi 20 Temmuz itibariyle başlayıp 29 Temmuz 2020 saat 17.00’de tamamlandı. MEB, LGS çerçevesinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların tercih sayıları 5’ten 10’a çıkarıldı.

LGS tercih kılavuzu duyuruldu


MEB, LGS Tercih ve Yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinden yayınladı. Adaylar tercihlerini 20 Temmuz – 29 Temmuz 2020 tarihleri içerisinde yapıldı. Açıklanan takvime göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları da 16 Temmuz tarihinde başladı ve 29 Temmuz tarihinde ise bitti.

Bütün öğrencilere yerel yerleştirme fırsatı

Sınavda ter döken adaylar ve merkezi sınav puanı dahil olmak üzere bütün adaylar yerel yerleştirmelerle öğrenci alan okulları tercih edecekler. Yerleştirmeyle öğrenci alan okulların tercih yapmaması durumunda tercih ekranı yeniden açılmayacak. Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olacak şekilde 3 sınıfta tercih yapacaklardır.Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini bitirmemiş olan öğrenciler, tercih yapmayacaklardır.

2020 LGS’ye girmeyen adaylar yerel yerleştirme ile okullara yerleşecek

Merkezi sınava girmemiş adaylar yerel yerleştirmeyle alan okul ve pansiyonlu okulları tercih edebilecek. Mesleki Eğitim Merkezi ile açık lise tercihleri esas nakillerin tamamlanmasını müteakip yapılabilmekteydi. Kılavuzdaki değişiklikle nakillerde adaylar açık lise veya Mesleki Eğitim Merkezlerini tercih edebildi.



Son Güncelleme: 26.09.2020 01:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor
MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor
MEB uzaktan eğitimde yapılan ek ders ödemelerinin nasıl olacağını resmi yazı ile açıkladı
MEB uzaktan eğitimde yapılan ek ders ödemelerinin nasıl olacağını resmi yazı ile açıkladı
EBA canlı derse katılım sağlama ve EBA TV izleme yöntemleri
EBA canlı derse katılım sağlama ve EBA TV izleme yöntemleri
EBA'ya ne oldu? Sisteme neden erişim sağlanamıyor?
EBA'ya ne oldu? Sisteme neden erişim sağlanamıyor?
Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması! 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu'
Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması! 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu'
EBA'ya erişim sağlanamıyor!
EBA'ya erişim sağlanamıyor!

Popüler Haberler

2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Engelli maaşı nasıl alınır? 2020 Engelli maaşı almak için gerekli şartlar ve başvuru yolları
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler 2020
Altın ne kadar oldu? 26 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 26 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 26 Eylül 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 26 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Halka dizisi bitti mi, dizi yayından kaldırıldı mı, neden? Yeniden başlaycak mı?
Ziraat Bankası anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası anında kredi nasıl alınır?
Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı yayınlandı
15 tatil ne zaman başlayacak? Taktir teşekkür hesaplama ve 15 tatil tarihleri
Kim milyoner olmak ister yarışması yeni bölüm neden yok? Atv milyoner yarışması neden yayınlanmıyor? 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak?
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2020 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Toki için konut kredisi çekilir mi? 2020 bankaların Toki konut kredisi şartları
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Peşinatsız konut kredisi çekilir mi, nasıl çekilir? 2020 peşinatsız ev kredisi veren bankalar
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 25 Eylül 2020 Cuma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.