2020 MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman başlayacak?

Öğretmenler, alan değişikliklerini “mebbis.meb.gov.tr” adresinden ya da “personel.meb.gov.tr adresinden başvurarak yapabilecekler. Lisans eğitimi alan kişiler, değiştirmek istedikleri alanla ilgili bilgileri MEBBİS’e aktaracak.

ön başvurusu olmayanlar ise tercih ve atama için başvuru yapamayacak.

Alan değişikliğindeki tercihler 21-25 Aralık’ta, atamalar ise 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Alan değişikli başvurusu kabul edilen kişiler, “Tercih ve Atama” sürecinde belirlenen takvim sürecinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sistemde bulunan eğitim kurumları arasında 25 tane eğitim kurumunu tercih edebilecekler.