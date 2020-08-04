2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu meb.gov.tr adresinde bulunuyor. LGS çerçevesinde lise tercihi 20 Temmuz itibariyle başlayıp 29 Temmuz 2020 saat 17.00’de tamamlanacak. MEB, LGS çerçevesinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların tercih sayıları 5’ten 10’a çıkarıldı.

LGS tercih kılavuzu duyuruldu

Bütün öğrencilere yerel yerleştirme fırsatı

MEB, LGS Tercih ve Yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinden yayınladı. Adaylar tercihlerini 20 Temmuz – 29 Temmuz 2020 tarihleri içerisinde yapabilecekler.

Sınavda ter döken adaylar ve merkezi sınav puanı dahil olmak üzere bütün adaylar yerel yerleştirmelerle öğrenci alan okulları tercih edecekler. Yerleştirmeyle öğrenci alan okulların tercih yapmaması durumunda tercih ekranı yeniden açılmayacak.

2020 LGS’ye girmeyen adaylar yerel yerleştirme ile okullara yerleşecek

Merkezi sınava girmemiş adaylar yerel yerleştirmeyle alan okul ve pansiyonlu okulları tercih edebilecek. Mesleki Eğitim Merkezi ile açık lise tercihleri esas nakillerin tamamlanmasını müteakip yapılabilmekteydi. Kılavuzdaki değişiklikle nakillerde adaylar açık lise veya Mesleki Eğitim Merkezlerini tercih edebilecek.