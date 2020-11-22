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2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları

LGS sınav sonuçlarının açıklanması ve puan hesaplaması öğrenciler ve aileleri tarafından merak edilmektedir. LGS puan hesaplaması nasıl yapılır? Öğrenciler hangi kriterler sağlanırsa liselere yerleşebilir?

22 Kasım 2020 Pazar 20:04
2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları
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2020 LGS Taban ve Tavan Puanları ve Hesaplamaları

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Lise Geçiş Sınavı Sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr/ intenet adresinden erişime açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından belirtilmiştir. Sınava girecek öğrencilere sonuç belgelerinin posta yoluyla iletilmeyeceği açıklanmıştır.

LGS tercihleri kapsamında uygulanacak olan ilk adım e-okul sistemi aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın intenet sitesine girilerek yerel yerleştirme seçeneğini seçerek ve yerel yerleştirme için tercihlerin tamamlanması gereklidir.  Öğrenciler eğer yerel yerleştirme işlemini tamamlamazlarsa bünyesine sınavla öğrenci kabul eden okullar için tercih işlemleri başlamayacaktır.

Yerel Yerleştirme Ne Demektir?


Yerel yerleştirme adı verilen durum öğrencilerin ortaöğretimdeki kayıtları ele alınarak öğrencinin ev adresi, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri dikkate alınarak yerleştirme işleminin gerçekleştirilmesidir.

Yüzdelik Dilim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yüzdelik denilen şey öğrencinin almış olduğu yerleştirme puanı ile sınava katılmış olan bütün öğrencilerin arasındaki başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim genel anlamda öğrencinin girmiş olduğu sıralamanın 100 sayısı ile bir oran kurularak ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilme biçimidir. Açık olarak 100 sayısı ile sıralamanın çarpılıp sınava girmiş olan öğrencilerin toplam sayısına bölünmesi durumudur.

LGS Puan Hesaplaması ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

  1. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  2. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
  3. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
  4. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
  5. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  6. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  7. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
  8. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
  9. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
  10. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karaname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 20:04
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