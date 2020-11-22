2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları

2020 LGS Taban ve Tavan Puanları ve Hesaplamaları

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Lise Geçiş Sınavı Sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr/ intenet adresinden erişime açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından belirtilmiştir. Sınava girecek öğrencilere sonuç belgelerinin posta yoluyla iletilmeyeceği açıklanmıştır.

LGS tercihleri kapsamında uygulanacak olan ilk adım e-okul sistemi aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın intenet sitesine girilerek yerel yerleştirme seçeneğini seçerek ve yerel yerleştirme için tercihlerin tamamlanması gereklidir. Öğrenciler eğer yerel yerleştirme işlemini tamamlamazlarsa bünyesine sınavla öğrenci kabul eden okullar için tercih işlemleri başlamayacaktır.

Yerel Yerleştirme Ne Demektir?

Yerel yerleştirme adı verilen durum öğrencilerin ortaöğretimdeki kayıtları ele alınarak öğrencinin ev adresi, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri dikkate alınarak yerleştirme işleminin gerçekleştirilmesidir.

Yüzdelik Dilim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yüzdelik denilen şey öğrencinin almış olduğu yerleştirme puanı ile sınava katılmış olan bütün öğrencilerin arasındaki başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim genel anlamda öğrencinin girmiş olduğu sıralamanın 100 sayısı ile bir oran kurularak ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilme biçimidir. Açık olarak 100 sayısı ile sıralamanın çarpılıp sınava girmiş olan öğrencilerin toplam sayısına bölünmesi durumudur.

LGS Puan Hesaplaması ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?