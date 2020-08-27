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2020 LGS merkezi sınav tercih başvuru takvimi yayınlandı! LGS merkezi tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 yılında LGS'de ter döken milyonlarca aday heyecanla 'LGS merkezi tercih başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Adayları ilgilendiren LGS merkezi sınav tercih başvuru takvimi yayınlandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:57
2020 LGS merkezi sınav tercih başvuru takvimi yayınlandı! LGS merkezi tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
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Milyonlarca aday Liseye Geçiş Sınavı’nda hayali kurdukları eğitim kurumlarında eğitimlerine devam edebilmek için ter döktü. Sözel ve sayısal olarak iki farklı bölümde düzenlenen sınavın soru ve yanıtlarının belirtilmesiyle birlikte LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da duyuruldu.

Henüz gündeme gelen bir problem bulunmamasına karşın ter döken adaylar LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Ertelenmesi konusu aylarca tartışılan LGS, geniş kapsamlı önlemler eşliğinde gerçekleştirildi. İki farklı oturumda yapılan LGS’de ilk oturum 9.30’da başladı ve 10.45’te sona erdi. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlandı.

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020’de açıklandı ve adayları yakından ilgilendiren tercih kılavuzu da paylaşıldı.

Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme takvimi

20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi


10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil

Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:57
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