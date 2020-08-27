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2020 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi belli oldu

LGS'de ter döküp '2020 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?' tartışmalarına başlayan adaylar için LGS nakil takvimi belli oldu. İşte 2020 güncel LGS 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:59
2020 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi belli oldu
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Liselere yerleştirme konusunda Tercih Kılavuzu’nun yayınlanmasıyla birlikte tercih tarihleri ortaya çıkacak. Belirlenen tarihler içerisinde tercihlerini yapacak olan adaylar tercih sonuçlarını bekleyecekler. Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra okula yerleşemeyen veya yerleşmiş olduğu okulu değiştiren öğrenciler için nakil süreci de başlamış olacak.

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını müteakip şimdilerde öğrenciler nakil başvuru ve sonuçlarını merak etmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalarda LGS sonuçlarının uzmanların hazırlayacağı değerlendirme raporlarıyla 16 Temmuz 2020’de açıklanacağını dile getirmişti. Bakan Selçuk, sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip merkezi sınav sonuçları açıklandıktan sonra Tercih Kılavuzu’nun açıklanacağı aktarılıyor.

Ortaöğretim Kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

Ortaöğretim Kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi şu şekildedir;

16 Temmuz 2020 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

16 Temmuz 2020 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

16-29 Temmuz 2020 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

20-29 Temmuz 2020 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması


10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59
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Anahtar Kelimeler:
LGSNakilMeb
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