2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter’dan KYK yurt başvurularına dair detayları duyurdu. Yapılan açıklamalara göre YÖK'ün açıklacağı takvime göre süreç belirlenecek. Her yıl Ağustos ayında alınan yurt başvuruları pandemi nedeniyle Yükseköğrenim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre tespit edilecek.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK'nın açıklamalarında bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle Bakanlık gerekli çalışmaların titizlikle yürüttüğü vurgulandı. Olağanüstü süreç nedeniyle YÖK’ün açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı işaret edildi.

Burs başvuruları her yıl açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimlikle PTT şubelerine giderek e-Devlet şifrelerini alıp e-Devlet giriş yöntemlerinden birisine sahip olması gerekiyor. Başvuru esnasında ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler talep edilip söz konusu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karıştırılıp teyit ediliyor.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu yurtkur.gsb.gov.tr intenet sitesinden duyurulmaktadır. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve bu nedenle e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliğiyle PTT şubelerine gidip e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor.