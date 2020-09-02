İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları

2020 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Güncel yurt ve burs başvuruları ile ilgili ayrıntılar.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları
Takip Et:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter’dan KYK yurt başvurularına dair detayları duyurdu. Yapılan açıklamalara göre YÖK'ün açıklacağı takvime göre süreç belirlenecek. Her yıl Ağustos ayında alınan yurt başvuruları pandemi nedeniyle Yükseköğrenim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre tespit edilecek.


KYK'nın açıklamalarında bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle Bakanlık gerekli çalışmaların titizlikle yürüttüğü vurgulandı. Olağanüstü süreç nedeniyle YÖK’ün açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı işaret edildi.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Burs başvuruları her yıl açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimlikle PTT şubelerine giderek e-Devlet şifrelerini alıp e-Devlet giriş yöntemlerinden birisine sahip olması gerekiyor. Başvuru esnasında ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler talep edilip söz konusu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karıştırılıp teyit ediliyor.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu yurtkur.gsb.gov.tr intenet sitesinden duyurulmaktadır. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve bu nedenle e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliğiyle PTT şubelerine gidip e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KYKGençlik Ve Spor Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
Eğitim ordusuna yeni katılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
Eğitim ordusuna yeni katılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı
Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı
EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise
EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise

Popüler Haberler

2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları
Çatı Katı Aşk Dizisinden üzücü haber...
Çatı Katı Aşk Doktor Uğur'u kim canlandıracak? Cansu Kanlıkaya kimdir?
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır?
SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?
Erken emekli nasıl olunur? Engelli emekliliği şartları nelerdir?
Bankalar Tarafından Emeklilere Verilen Krediler 2020
İyi Günde Kötü Günde Yasemin karakterini kim canlnadıracak? Hande Yılmaz kimdir?
Bay Yanlış Tolga karakterini kim canlandıracak? Serhat Parıl kimdir?
Sinem Kobal İmirzalıoğlu'nun bebeği ne zaman doğacak
Rüyada maaş aldığını görmek görmek ne demektir? Rüyada maaş aldığını görmek ne anlama gelir?
Emekli sandığı genel müdürlük danışma ve bilgi hattı iletişim bilgileri
Maraz ne zaman yayınlanacak? Maraz dizisi konusu nedir ve oyuncular
Jeffrey Epsteim neden intihar etti? Suçu neydi?
The Taste Türkiye 2. sezon olacak mı? Yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek mi?
Maria ile Mustafa reyting sonuçları ne zaman açıklanır? Dizi izleyiciler tarafından sevilir mi?
Muallim filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Geçici iş göremezlik rapor parası hesaplama
Maria İle Mustafa Dizisi İclal karakterini kim canlandıracak? Özlem Ulukan kimdir?
İsteğe bağlı sigorta düzensiz prim ödeme halinde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Engellilere Kredi Veren Bankalar ve Şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.