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2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları öğrenme yolları

2020 yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Öğrencilere geri ödemesiz verilen burs ve geri ödemeli olarak sağlanan öğrenim kredisi Ocak 2021 ayında verilmeye başlanacaktır.

04 Aralık 2020 Cuma 16:08
2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları öğrenme yolları
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Geçtiğimiz aylarda başvuruları gerçekleştirilen Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2020 yılı KYK sonuçlarının açıklandığına dair çıkan haberler doğru mu?

Ocak ayında yatmaya başlayacak olan KYK burs ve kredilerinin Aralık ayı içinde başvuruların sonuçlanması bekleniyor. Başvurulara göre başvuran öğrencilere kredi veya burs seçeneklerinden birisi çıkıyor.

KYK Burs ve Kredi Kaç TL Yatıyor?

Burs ve krediler lisans öğrencilerine 550 TL olarak yatırılıyor. Burs geri ödemesiz olarak verilirken kredi ise öğrenim hayatının sonunda alınan ücretin geri ödenmesi şeklinde oluyor. Yüksek lisans öğrencilerine 1100 TL yatırılırken doktora öğrencilerine ise 1650 TL yatmaktadır.

KYK Burs Nedir?

KYK bursu başarılı ya da ihtiyacı olan öğrencilere geri ödemesiz şekilde verilmektedir. Burs, ön lisans ve lisans öğrencilerine, iki yıllık okullardan dört yıllık bölümlere geçenlere, ilk 100’e giren öğrencilere, milli sporcu olan öğrencilere verilmektedir.

Burstan yararlanmayan kişiler ise, burs ya da kredi alıyor olan kişiler, yıl kaybı olan kişiler, yabancı öğrenciler, okulunu uzatan kişiler, hazırlık öğrencileri, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri burs alamamaktadır.



Son Güncelleme: 04.12.2020 16:08
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KYKBursSonuçları
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