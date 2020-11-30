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2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK bursuna başvuran bütün öğrencilerin merakla beklediği 2020 KYK burs sonuçları hakkındaki en güncel gelişmelere haberimizde yer verdik. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen ise KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. İşte detaylar...

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:31
2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
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Öğrenciler ve aileler arasında KYK burs sonuçlarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK’ ya burs başvuruları bu yıl 8 Kasım’a kadar yapılabilmişti. Devletten burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler, başvurularını e- Devlet aracılığı ile yaptı. Yapılacak olan değerlendirmelerin sonunda kredi ya da burs almaya halk kazanan öğrenciler kurumun resmi sayfasında ilan edilecek.

 

 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü(KYK), belirli koşullar belirlemiştir ve bu belirli koşulları yerine getiren öğrencilere burs ve kredi gibi imkanlar sunmaya devam etmektedir. KYK bursu ya da kredisi almaya hak kazanan kişilerin ise, taahhüt senedini onaylamaları gerekmektedir. Burs veya kedi için taahhüt senedini onaylamayan ve düzenlemeyen öğrencilere kredi ya da burs verilmemekte ve taraflarına herhangi bir bildiride bulunulmayacaktır.

 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Burs ile Kredi Sonuçları Ne Zaman Açıklayacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir bildirim yapılmadı. Bu seneki başvuruları 8 Kasım’da sona eren başvurularda; öğrencinin bildirdiği ekonomik durumu, sosyal durumu ve başarı durumuna yönelik bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınca teyit edilmektedir. Teyit işleminin ardından ise koşullara göre öğrenciye, burs veya kredi imkanı sunulacak.

 

Öğrencilerin başvuruda bulunması, burs veya kredi alacakları anlamına gelmez. Değerlendirmelerin ardından burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler; Kurumun ‘kyk.gsb.gov.tr’ resmi sitesinden açıklanmaktadır. Burs ya da kredi almaya hak kazanan reşit öğrenciler, taahhütnamesini ‘türkiye.gov.tr’ adresinden, e-devlet şifrelerini kullanarak yapacaklar. Reşit olmayan öğrenciler ise, taahhütnameleri; ‘turkiye.gov.tr’ web sitesinden, ebeveynlerinin e-devlet şifresi ile veli onayı aldıktan sonra kendi e-devlet şifresi aracılığı ile taahhüt onaylama işlemini yapacaktır.

 

15 yaşının altında olan öğrencilerin, anne ya da babası(eğer ebeveynleri hayatta değilse vasileri) ile, bulundukları en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne; kimlik, vasi kararı gibi belgelerle gitmesi ve taahhütnameleri Kurum personelinin gözetiminde onaylamaları gerekmektedir.

 

Not: Burs ve kredilerinin taahhütlerini yapmayan öğrenciler burs ve kredi imkanından yararlanamayacak ve taraflarına herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

 

BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR

 

*Ön Lisans eğitimi almakta olan öğrenciler,

 

*Lisans eğitimi almakta olan öğrenciler,

 

*2 senelik bölümden mezun olmuş ve 4 senelik bölüme tamamlayacak olan, üçüncü öğretim senesine dikey sınavıyla birlikte(ara vermeden) kayıt yaptırmış olan öğrenciler.(Hazırlık ve intibak sınıfında bulunanlara burs verilmemektedir.)

 

*Yüksek Lisans eğitimi almakta olan(Doktora, Master) öğrenciler.(Hazırlık ve İntibak öğrencileri yararlanamaz.)

 

*ÖSYM sınavında, ham puanı ile belirlenmiş olan puan türünde, sıralamadaki ilk 100 öğrenci.

 

*Kurum ve Kuruluş Kanunu kapsamında, Amatör milli sporculuk yapmakta olan öğrenciler burs imkanından yararlanabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:31
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