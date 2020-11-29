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2020 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu'na burs başvurusunu tamamlayan öğrenciler, KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda merak içerisinde. Geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak verilen desteğin sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor.

29 Kasım 2020 Pazar 02:04
2020 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Milyonlarca üniversite öğrencisinin KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite öğrenimleri boyunca devlet tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz verilen yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler 8 Kasım’da başvurularını tamamladı. 2019 yılında KYK burs sonuçları başvurulardan 23 sonra açıklanmıştı. Bu yıl ise başvuru tarihinin üzerinden 16 gün geçti. Öğrencilere verilen burs ve kredilerde ailedeki öğrenci sayısı, mal varlığı ve aylık gelir gibi kriterler belirleyici oluyor.

KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Örgün eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitim öğretim süreçlerinde destek olmak amacıyla verilen KYK burs-kredi sonuçları henüz açıklanmadı. 8 Kasım tarihinde tamamlanan başvuruların, Kasım ayı içerisinde sonuçlanması bekleniyor. KYK’dan burs sonuç tarihi ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları sonuç.kyk.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla ekranda ‘’Burs alabilirsiniz’’ ibaresini gören kişiler geri ödemesiz burstan faydalanabilecek. Sonuç ekranında ‘’Öğrenim kredisi alabilirsiniz’’ sonucunu gören adaylar geri ödemeli kredi alabilecekler.

Sonuçların açıklanmasıyla öğrencilerin belirlenen tarihler arasında KYK taahhütname işlemini e-devlet sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Taahhüt işlemi yapılmadığı taktirde öğrenciler burs-kredi imkanından faydalanamayacaklar.



Son Güncelleme: 29.11.2020 02:04
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Anahtar Kelimeler:
KYKBursKrediÜniversiteSonuç
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