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2020 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni eğitim ve öğretim döneminde süreci başarı ile tamamlayıp üniversite kazanan öğrenciler KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda merakla beklemekte. Her yıl binlerce öğrenciye verilen eğitim yardımı öğrenciler için adete bir altın değerinde. Peki KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak.

27 Kasım 2020 Cuma 18:54
2020 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gençlik ve Spor Bakanlığının yönettiği Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuran öğrenciler tarafından merakla beklenmekte. Başvurular 28 Ekim- 8 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. Eğitim yardımı için başvuran lisans ve ön lisans öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihi beklemekte.

Başvuran öğrenciler öğrenim kredisi mi yoksa burs olarak mı yardım alacakları konusunda da merak içerisinde. Başvuran her öğrencinin bu yardımdan faydalanabileceği de kesin olmamakla beraber sürecin sonuçlanması bireyler açısından büyük önem arz etmekte. Geçen sene KYK başvuruları 23 gün sonra açıklanmıştı, bu sene başvuru tarihinin üzerinden 16 gün geçti ve önümüzdeki günlerde başvuru sonuçlarının açıklanması beklenmekte. KYK burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin E devlet üzerinden bireysel şifreleri ile giriş yapıp taahhütnamelerini onaylaması gerekmektedir.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi kaynaklardan henüz bir bilgi yayınlanmadı fakat 8 Kasımda başvurular sona ermişti. Öğrencilerin lisans veya ön lisans eğitimi bitene kadar alacakları bu maddi  destek önem arz etmekte. KYK burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanacağı bekleniyor.

Başvuru sonuçlarının öğrenmek için; https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresine TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Öğrenim kredisinden faydalanabilirsiniz olarak bir sonuç görüntüleniyorsa geri ödemeli olarak destek alınabileceği anlamına gelmektedir.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA İŞLEMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?


KYK burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin daha sonraki süreçte e devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerektiği aksi taktirde bu eğitim yardımından faydalanamayacakları belirtilmektedir.

18 yaşından büyük olan öğrenciler E devlet şifreleri ile birlikte taahhütnamelerini kendileri onaylayabilirler. 18 yaş altında olan öğrenciler anne veya baba veyahut vasisi kim ise onlara ait olan e devlet şifresi ile giriş yaparak taahhütnamelerini onaylayabilirler.

KYK BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ 2020 İTİBARİ İLE NE KADAR?

  • Yüksek lisans öğrencileri için;1100 TL
  • Doktora öğrencileri için;1650 TL
  • Ön lisans ve lisans öğrencileri için;550 TL

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

  • Ön lisans veya lisans öğrencileri
  • Ön lisansdan lisans programına geçiş yapan öğrenciler
  • Yüksek lisans (mastır veya doktora) öğrencileri

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

KYK bursu başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. Bursun kesilme nedenleri;

  • Başarısız olması, 
  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, 
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 
  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, 
  • Öğretim kurumunun kapatılması, 
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 
  • Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDEN KESİLİR?

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 
  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, 
  • Öğretim kurumunun kapatılması, 
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 
  • Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

 

BURS ALAN ÖĞRENCİLERE BAŞARISIZLIK VEYA VAZGEÇMESİ NEDENİ İLE ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMESİ

Burs alan bir öğrenci eğitim sürecin de başarısız olur ise bursu öğrenim kredisine dönüştürülmekte.

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde tekrar burs alamaz fakat öğrenim kredisi alabileceği belirtilmektedir.



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:54
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Anahtar Kelimeler:
KYKBurs
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