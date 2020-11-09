2020 KYK Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 Ekim- 8 Kasım arasında yapılan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü öğrenim kredisi ve burs başvuruları dün akşam itibari ile sona erdi. Öğrenciler başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyorlar. Aylık 550 TL olarak verilen burs ve krediden, burs olan geri ödemesizken öğrenim kredisi okul bittikten sonra geri ödeniyor.

Kredi ve Burs Başvuruları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvurularının tam olarak ne zaman açıklanacağı bilinmemekle beraber bu ayın son günlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sitesi olan https://kygm.gsb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.