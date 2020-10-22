2020 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 6 Eylül , 12 – 13 eylül ve 20 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan 2020 KPSS sınavına milyonlarca aday katılmıştı.

Adaylar tarafından merakla beklenenaz önce ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 KPSS oturumlarına katılan adayla ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi kısmına kendi bilgileri ile giriş yapıp , katıldıkları oturumlara ait puan bilgilerini ve 2020 kpss sıralama bilgilerini görebilirler.

Öte yandan ÖSYM 2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra 2 sorunun iptal edildiğini bir sorunun ise cevabının değiştirildiğini duyurdu.



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