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2020 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM 6,12,13 ve 20 Eylül tarihlerinde yapılan milyonlarca adayın girdiği 2020 KPSS oturumlarının sonuçlarını açıkladı.. 2020 KPSS sonuçları

22 Ekim 2020 Perşembe 10:04
2020 KPSS sonuçları açıklandı
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ÖSYM tarafından 6 Eylül , 12 – 13 eylül ve 20 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan 2020 KPSS sınavına milyonlarca aday katılmıştı.


Adaylar tarafından merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 KPSS oturumlarına katılan adayla ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi kısmına kendi bilgileri ile giriş yapıp , katıldıkları oturumlara ait puan bilgilerini ve 2020 kpss sıralama bilgilerini görebilirler.

Öte yandan ÖSYM 2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra 2 sorunun iptal edildiğini bir sorunun ise cevabının değiştirildiğini duyurdu.

2020 KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 22.10.2020 10:04
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Kpss Sonuçları2020 Kpss SonuçlarıKPSSÖSYMKpss2020
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