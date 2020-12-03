İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularını araştırıyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:35
2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Takip Et:

KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Sınava giren binlerce genç sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin yıllık takviminde ortaöğretim KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yer verildi.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’den yapılan daha önceki açıklamalarda KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Son yapılan açıklamada ise sonuçların 24 Aralık tarihinde açıklanacağı ve adayların ÖSYM aday işlemleri üzerinden giriş yaparak sonuçları görüntüleyebileceği duyuruldu.

KPSS sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Sınavdaki her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı yani neti olmayan adayların test sonuçları hesaplamalara dahil olmayacak. KPSS puanlarının hesaplanması için Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinde en az birer netin olması gerekmektedir. Sınav sonuçlarında Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olarak hesaplanmaktadır.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KPSSSınavSonuç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

Popüler Haberler

Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Galatasaray Ryan Babel kaç numaralı formayı giyecek? forma numarası kaç olacak?
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Orman haftası ne zamandır? 21-26 Mart Orman haftası etkinlikleri
Babil final mi yapıyor? Star TV’den üzücü haber geldi!
Ziraat Bankasından öğrencilere kredi müjdesi! Eğitim kredisi için aranan şartlar nelerdir?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Aralık 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.