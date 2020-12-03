2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Sınava giren binlerce genç sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin yıllık takviminde ortaöğretim KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yer verildi.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

ÖSYM’den yapılan daha önceki açıklamalarda KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Son yapılan açıklamada ise sonuçların 24 Aralık tarihinde açıklanacağı ve adayların ÖSYM aday işlemleri üzerinden giriş yaparak sonuçları görüntüleyebileceği duyuruldu.

Sınavdaki her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı yani neti olmayan adayların test sonuçları hesaplamalara dahil olmayacak. KPSS puanlarının hesaplanması için Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinde en az birer netin olması gerekmektedir. Sınav sonuçlarında Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olarak hesaplanmaktadır.