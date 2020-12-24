İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih olarak 24 Aralık belirlenmişti. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak olan sınav sonuçlarının bugün içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 02:54
2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!
Takip Et:

2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyordu. 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavının açıklanacağı tarih olarak daha önce 24 Aralık tarihi duyurulmuştu.

KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları Belli Oldu mu?

ÖSYM ‘nin yaptığı duyuruya göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde duyurulacak. Sonuçlar ÖSYM intenet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adayların ÖSYM hesaplarına T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenemeleri mümkündür.

Adaylar adrese giriş yaparak sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek, doğru yanlış ve boş sayılarını öğrenebilecekler.



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KPSSOrtaöğretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?
MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor
MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Popüler Haberler

0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaçtır?
Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
işsizlik bildirgesindeki kod 29 nedir? Kod 29 itirazı nasıl yapılır?
Zeytinyağı içmenin faydaları ve zararları nelerdir? Zeytinyağı neden içilir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 24 Aralık 2020 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Aralık 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Aşk Ağlatır kim vuruldu? Ada mı Mustafa mı? Ada Ölecek mi? Hapse mi girecek?
23 Haziran İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?
Hizmetçiler Belkıs kimdir? Gerçek adı nedir? Servet Pandur hakkında bilgiler
Vakıfbank yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 10 bin lira ihtiyaç kredisi
2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman ve nasıl yapılacak?
Facebook’tan nasıl para kazanılır? 2021 Yılı facebook.com üzerinden para kazanma yöntemleri
Güncel gümüş fiyatları 24 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Aralık 2020 Perşembe
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Aralık 2020 Perşembe
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.