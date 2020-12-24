2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!

2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyordu. 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavının açıklanacağı tarih olarak daha önce 24 Aralık tarihi duyurulmuştu.

KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları Belli Oldu mu?

ÖSYM ‘nin yaptığı duyuruya göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde duyurulacak. Sonuçlar ÖSYM intenet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adayların ÖSYM hesaplarına T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenemeleri mümkündür.

Adaylar adrese giriş yaparak sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek, doğru yanlış ve boş sayılarını öğrenebilecekler.