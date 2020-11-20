2020 KPSS ortaöğretim ertelendi mi, 22 Kasım KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak mı?

Koronavirüs pandemisin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda belli saatleri kapsayan sokağa çıkma yasağının getirildiğini söyledi. Bu açıklamaların ardından 22 Kasım Pazar günü yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavının yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı.

KPSS İptal Olacak mı?

ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, sınavlara katılacağını belgelerle kanıtlayan kişiler sınav yerine eşleriyle, kardeşleriyle ya da aileleriyle gelebilecekler. Sınav görevlileri de görev kağıtlarını gösterdikleri takdirde sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar. Ayrıca cenaze görevlileri ve cenazenin birinci derece akrabaları da sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.

İçişler Bakanlığı Genelgesi

İçişleri Bakanlığı yakın zamanda valiliklere bir genelge gönderdi. Bu genelgeye göre koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 Kasım Cuma saat 20.00’dan sonra yeni tedbir kuralları devreye girecek. Genelgede koronavirüs salgınının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ve Avrupa’da hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekildi. Bu açıdan sosyal mesafe kurallarına, maskeye ve temizliğe dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Kararın ortaya çıkmasında Bilim Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkili olduğu biliniyor. Genelgenin tüm valiliklerce uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Uygulanacak sokağa çıkma yasakları neticesinde berber, güzellik salonları, marketler ve alışveriş merkezleri sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arasında hizmet verecek. Lokanta, kafe, restoran, pastane ve kafeterya gibi mekanlar da yine belirtilen saatler içerisinde sadece gel-al ya da paket servisi hizmet sunacak.

Yemek mekanlarında akşam saat 20.00’dan sonra online sipariş hizmeti devreye girecektir. Mekanlar evlere servis yapacaktır. Alınan kararlar neticesinde uluslararası ya da şehirlerarası taşımacılık yapılan güzergahlar üzerinde yer alan yeme içme yerleri bu kısıtlamaların dışında tutulacak.

Kahvehaneler, intenet kafeler, kır ve çay bahçeleri, lokaller, oyun salonları, halı sahalar, bilardo salonları gibi tesisler ile sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı kalacak. Nargile salonları da bu kapsama dahil edildi.

Tüm Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız sabah saat 10.00 ile öğlen 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğan gençler ise öğlen saat 13.00 ile ikindi saat 14.00 arasında sokağa çıkacak. İkinci bir karara kadar her hafta sonu saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlamaları devrede olacak.

Yasaklardan muaf tutulan kesimler arasında imalat, üretim ve tedarik zincirleri de bulunuyor. Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 ile 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasakları devreye girecek.