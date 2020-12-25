2020 KPSS ortaöğretim branş sıralaması ne zaman açıklanır?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamalarda 2020 Kasım'da uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları açıklamaları sonrasında sınava giren binlerce aday KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listelerini araştırmaya başladı.

22 Kasım 2020 tarihinde yapılan ortaöğretim KPSS sınav sonuçları 24 Aralık tarihi ile sorgulamaya açıldı. Sınavdan başarılı puan alan pek çok aday ise KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listelerinin ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı.

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı mı?

Sınav sonuçlarının açıklanması akabinde KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listeleri de ÖSYM tarafından açıklandı. Listeler ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden kullanıma açılırken adayların https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak listeyi inceleyebilecekleri belirtildi.

Branş bazında sıralama nedir?

Konu ile ilgili açıklama yapan ÖSYM;

‘Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.’ Açıklamalarında bulundu.

Branş bazında sıralama ile ilgili teknik açıklamalar

Yerleştirmeye hiçbir etkisi olmayan branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirmek için oluşturulan ve Türkiye genelinde aynı branşta sınava giren adayların sıralamalarının belirlendiği bir listedir. Sınava giren adayların sadece başarılarını görebildikleri bir listedir.

Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı tercih kılavuzu ile ilgili resmi açıklama yapılmazken kılavuzun Aralık ayının son gününde yayınlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca yapılan açıklamalarda KPSS-2020/2 bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında ki 2. Yerleştirmelerin tercihlerin 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.