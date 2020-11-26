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2020 KPSS Önlisans cevap kağıtları 10 gün süre ile erişime açıldı

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları açıklandı. Ayrıca sonuçların yanı sıra adayların kitapçıkları ve optik cevap formları da internet üzerinden görüntülenebilecek. Böylece adaylar soru işaretlemelerini görebilecek.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:08
2020 KPSS Önlisans cevap kağıtları 10 gün süre ile erişime açıldı
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Bir ay önce 25 Ekim’de gerçekleştirilen KPSS Ön lisans sınavının sonuçları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada Aygün, sınav sonuçlarının açıklandığını duyurarak sınav sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diledi. Halis Aygün açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.


KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adayların https://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile hesaplarına giriş yaparak KPSS Ön lisans sınav sonuçlarını öğrenmeleri mümkündür.

Sınav sonuçlarının yanı sıra bütün adayların KPSS soru kitapçıkları ve optik kağıtları da erişime açılacak. 10 gün süre ile adaylar yaptıkları işaretlemeleri ve doğru yanlışlarını kitapçı üzerinde görebilecekler. Optik kağıtların da görüntülenebilmesi adayların, hangi soruda hangi cevabı işaretlediğini görmeleri açısından oldukça faydalı olacak.



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:08
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Anahtar Kelimeler:
KpssönlisansCevapOptik
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