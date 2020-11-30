2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar nereden, nasıl öğrenilir?

25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen KPSS ön lisans sınavının sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı üzerinden yayınlandı. Sınava giren adaylar sıralamalarını araştırmaya başladı.

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS ön lisans branş sıralamalarını 30 Kasım Pazartesi açıklayacaklarını duyurmuştu. ÖSYM’den yapılan son açıklamada adayların https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sisteme kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sıralamalarını öğrenebilecekleri duyuruldu.

Branş bazındaki sıralamalar adayların kendi alanlarında sınava giren kişilerle aralarındaki farkları görmeleri için hazırlanmıştır. KPSS ön lisans branş sıralamasını görüntülemek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/