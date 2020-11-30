2020 KPSS önlisans branş bazında sıralamalar nereden, nasıl öğrenilir?

25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen KPSS ön lisans sınavının sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı üzerinden yayınlandı. Sınava giren adaylar sıralamalarını araştırmaya başladı.
KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar belli oldu
Branş bazındaki sıralamalar adayların kendi alanlarında sınava giren kişilerle aralarındaki farkları görmeleri için hazırlanmıştır. KPSS ön lisans branş sıralamasını görüntülemek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 30.11.2020 19:31