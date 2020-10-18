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2020 KPSS lisans taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans boş kalan kadro kontenjanlar

2020 KPSS'nin ardından lisans taban puanları araştırılmaya başlandı. Boş kalan kontenjanları araştıran adaylar adına ÖSYM tarafından ilgili liste açıklandı.

18 Ekim 2020 Pazar 15:57
2020 KPSS lisans taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans boş kalan kadro kontenjanlar
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KPSS 2020/1 sınavının tercih sonuçları açıklandıktan sonra kişi taban puanları ve boş kontenjanlara ilişkin araştırma yapmaya başladı. 23 Temmuz 2020 de başlayan ve 4 Ağustos tarihine kadar devam eden KPSS 2020/1 sınavına ait taban puanları inceleyen adaylar boş kontenjanları merak ediyor.


13 Ağustos’ta açıklanan tercih sonuçları ile birlikte adaylar boş kontenjanları araştırıyor. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarının ardından adaylar, boş kontenjanlara göre ek tercih zamanını bekliyor.

KPSS 2020/1 taban puanları boş kontenjanlar açıklandı mı?

KPSS 2020/1 taban puanları ve boş kontenjanlarını araştıran adaylar için ÖSYM tarafından liste yayımlandı. Listeyi görmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi intenet sitesine giriş yaparak listeye ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Boş Kontenjan2020 KPSS
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