2020 KPSS lisans taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans boş kalan kadro kontenjanlar

KPSS 2020/1 sınavının tercih sonuçları açıklandıktan sonra kişi taban puanları ve boş kontenjanlara ilişkin araştırma yapmaya başladı. 23 Temmuz 2020 de başlayan ve 4 Ağustos tarihine kadar devam eden KPSS 2020/1 sınavına ait taban puanları inceleyen adaylar boş kontenjanları merak ediyor.
KPSS 2020/1 taban puanları boş kontenjanlar açıklandı mı?
KPSS 2020/1 taban puanları ve boş kontenjanlarını araştıran adaylar için ÖSYM tarafından liste yayımlandı. Listeyi görmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi intenet sitesine giriş yaparak listeye ulaşabilmektedir.
Son Güncelleme: 18.10.2020 15:57