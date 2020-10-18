İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...

2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu personeli hayali kuran milyonlarca aday 2020 KPSS'de ter döktü. 2020 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ortaya çıktı.

18 Ekim 2020 Pazar 15:50
2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Takip Et:

2020 KPSS lisans sınav sonuçları adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavda ter döken adaylar hayalini kurduğu kamu kurumlarında istihdam edilmek için KPSS sonuç takvimine odaklandı.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?


KPSS lisans sonucunun Ekim ayında duyurulması bekleniyor. KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 günü sonuc.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak. Bu yıl düzenlenen sınav sonuçlarından bazıları beklenen tarih öncesinde adalarla paylaşılmıştı.

KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

ÖSYM’nin düzenlediği sınavların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.



Son Güncelleme: 18.10.2020 15:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2020 KPSSKPSS Sonucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!

Popüler Haberler

2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kediler salatalıktan neden korkar? Salatalıktan korkan kedi videoları popülerleşti!
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020
Hangi borçlara yapılandırma gelecek? 2020 Vergi borçları yapılandırması ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı talimatı verdi!
Kefaret dizisi ne zaman başlayacak? Kefaret dizisinden yeni görüntüler geldi!
2020 Hangi bankalar gelir belgesiz araç kredisi vermektedir?
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
2020 yılı Almanya'daki Türk nüfusu ve sayısı ne kadar?
UPS kargom nerede? Ups kargo kargo takip işlemleri
Portekiz asgari ücret ne kadar? Portekiz yaşam şartları nasıl?
Gelinim Mutfakta Gülcan nerede, yarışmaya ne zaman gelecek?
Çukur yeni bölüm bu akşam neden yok? Show TV 23 Mart Pazartesi yayın akışı Çukur neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Halkbank bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Halkbank hizmetleri online hizmetleri nelerdir?
TOKİ Kredisi Çekmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
70.000 TL’ye satın alınabilecek en iyi arabalar ve özellikleri
Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.