2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS lisans sınav sonuçları adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavda ter döken adaylar hayalini kurduğu kamu kurumlarında istihdam edilmek için KPSS sonuç takvimine odaklandı.
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?
ÖSYM’nin düzenlediği sınavların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.
Son Güncelleme: 18.10.2020 15:50