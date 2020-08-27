2020 Jean Monnet Bursu Başvurusu Nasıl Yapılıyor? Şartları Nelerdir? Ne Kadar Burs Veriliyor?

Jean Monnet Bursu Başvurusu 2020

2020- 2021 eğitim dönemleri için burs başvurusunu yayınlayan Jean Monnet bursları hakkında detaylar ve programa dair merak edilenler Jean Monnet resmi intenet sitesi üzerinde yer almaktadır. Yer alan bilgilere göre belirtilen şartları sağlayan öğrencilere 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı için burs verilecektir. Bu burs Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri sıcak tutmak için verilmektedir. Her yıl verilen burslar belirli öğrencilere verilmektedir.

Jean Monnet Bursu Özellikleri

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin yakın olması için verilen Jean Monnet bursu, öğrencilerin eğitimi için verilen burstur. Öğrencilere her yıl düzenli burs verilmektedir. Jean Monnet bursu alanında başarı elde eden öğrencilere verilmektedir. Bu burs öğrenim süreci bitene kadar verilebilmektedir. Başarılı öğrencilere verilen burs ilk kez 1990- 1991 eğitim öğretim yılında verilmeye başlanmış ve günümüzde de verilmeye devam etmektedir. Öğrencilerin okul hayatları sona erene kadar bu burstan yararlanmaları mümkündür.

Jean Monnet Bursu Başvuru Şartları 2020

1990 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Jean Monnet bursu için aranan başvuru şartları öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmektedir. Jean Monnet bursu alanında başarı elde etmiş olan ve bazı şartları sağlayan öğrencilere verilen bir burstur. Belirlenen şartlar şunlardır:

-Türkiye’de kamu içerisinde çalışan kişiler burs için başvuruda bulunabilir.

-Türkiye’de özel sektör içerisinde çalışan kişiler burs için başvuruda bulunabilir.

-Türkiye’de bulunan özel veya devlet üniversitelerinin bünyesi içerisinde akademisyen ya da idari personel olan kişiler burs için başvuruda bulunabilir.

-Türkiye’de üniversite son sınıf lisans veya son sınıf lisansüstü öğrencileri bu burs için başvuruda bulunabilmektedir. Bu kişilerin ortalaması değerlendirilmektedir. En düşük 2,5 ortalamaya sahip olmadı gerekmekte ve 100 puan üzerinde barajı olan bir üniversite sisteminde en az 60 puanlık not ortalaması olmalıdır.

Jean Monnet Bursu Desteklediği Alanlar

Bu burs herkese verilmemektedir ve Avrupa Birliği kazanım programı içerisinde bulunan eğitim alanları içerisinde yer alan Türkiye’de olan kişilere verilmektedir. Belirlenen eğitim alanları şu şekildedir:

-İşçilerin serbest dolaşım programları

-Malların serbest dolaşımı çalışmaları

-Hizmet sunumu serbestisi

-İş Kurma Haklarının kullanımı

-Sermayenin serbest alan içerisinde dolaşım çalışmaları

-Kamu alım çalışmaları

-Mali hizmetler programları

-Fikri mülkiyet hukuku çalışmaları

-Medya ve bilgi toplumu çalışmaları

-Balıkçılık faaliyetleri

-Enerji programları

-Vergilendirme planları

-Enerji çalışmaları

-Bitki sağlığı

-Gıda güvenlik çalışmaları

-Veterinerlik

-İstatistik çalışmaları

-Sosyal politikalar

-İstihdam çalışmaları

-Temel hak ve yargılar çalışmaları.

Bunlar dışında da yer alan birçok alan için Jean Monnet bursu verilmektedir. Bu burs ödemesi her yıl düzenli şekilde verilir. Her yıl başvuru süreci olur ve başvurularda şartlara uyan öğrenciler burs alma hakkı kazanır.

Jean Monnet Başvuru İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Jean Monnet bursu işlemi nasıl yapıldığı, başvuru süreci içerisinde neler yapılması gerektiği merak ediliyor. Burs başvurusu işlemi adımları şu şekildedir:

1.Adım: İlk olarak Jean Monnet resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Site içerisinde burs başvurusu ile ilgili başvuru tarihleri duyurulmaktadır. Başvuru tarihi beklenmelidir.

2.Adım: Başvuru tarihi geldiği zaman ilk olarak ön başvuru formu doldurulmalıdır. Daha sonra başvuru evrakları tamamlanmalıdır.

3.Adım: Evraklar tamamlandıktan sonra burs başvurusu için sitede belirtilen adrese evraklar ya elden verilmeli ya da posta yoluyla teslim edilmelidir.

4.Adım: Evrakların eksiksiz ve doğru şekilde adrese teslim edilmiş olması gerekmektedir. Evraklar eksikse ve şartlara uyum söz konusu değilse bu durumda burs için yapılan başvuru geçerli sayılmamaktadır ve değerlendirme işlemine alınmamaktadır.

5.Adım: Evraklarınız eksiksiz ise ve aranan şartları sağlıyorsanız bu durumda başvurunuz onaylanmaktadır ve yurt içi ile yurt dışı eğitim için bu burs ödemesi sağlanmaktadır. Jean Monnet bursu eğitim hayatı boyunca ödenebilmektedir. Bursa başvuru şartlarını sağlayanlar okul hayatları sona erene kadar burstan yararlanma imkanına sahip olabilirler.