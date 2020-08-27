İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 Jean Monnet Bursu Başvurusu Nasıl Yapılıyor? Şartları Nelerdir? Ne Kadar Burs Veriliyor?

2020 Jean Monnet bursu başvurusu nasıl yapılıyor? Şartları nelerdir? Ne kadar burs veriliyor? Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkisini güçlendirmek amacıyla verilen Jean Monnet bursu 2020 yılında da verilmeye devam etmektedir. Bursu almak isteyenler, burs hakkında detayları, başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini ve şartlarının neler olduğunu merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:10
2020 Jean Monnet Bursu Başvurusu Nasıl Yapılıyor? Şartları Nelerdir? Ne Kadar Burs Veriliyor?
Takip Et:

Jean Monnet Bursu Başvurusu 2020

2020- 2021 eğitim dönemleri için burs başvurusunu yayınlayan Jean Monnet bursları hakkında detaylar ve programa dair merak edilenler Jean Monnet resmi intenet sitesi üzerinde yer almaktadır. Yer alan bilgilere göre belirtilen şartları sağlayan öğrencilere 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı için burs verilecektir. Bu burs Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri sıcak tutmak için verilmektedir. Her yıl verilen burslar belirli öğrencilere verilmektedir.

Jean Monnet Bursu Özellikleri

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin yakın olması için verilen Jean Monnet bursu, öğrencilerin eğitimi için verilen burstur. Öğrencilere her yıl düzenli burs verilmektedir. Jean Monnet bursu alanında başarı elde eden öğrencilere verilmektedir. Bu burs öğrenim süreci bitene kadar verilebilmektedir. Başarılı öğrencilere verilen burs ilk kez 1990- 1991 eğitim öğretim yılında verilmeye başlanmış ve günümüzde de verilmeye devam etmektedir. Öğrencilerin okul hayatları sona erene kadar bu burstan yararlanmaları mümkündür.

Jean Monnet Bursu Başvuru Şartları 2020

1990 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Jean Monnet bursu için aranan başvuru şartları öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmektedir. Jean Monnet bursu alanında başarı elde etmiş olan ve bazı şartları sağlayan öğrencilere verilen bir burstur. Belirlenen şartlar şunlardır:

-Türkiye’de kamu içerisinde çalışan kişiler burs için başvuruda bulunabilir.

-Türkiye’de özel sektör içerisinde çalışan kişiler burs için başvuruda bulunabilir.

-Türkiye’de bulunan özel veya devlet üniversitelerinin bünyesi içerisinde akademisyen ya da idari personel olan kişiler burs için başvuruda bulunabilir.

-Türkiye’de üniversite son sınıf lisans veya son sınıf lisansüstü öğrencileri bu burs için başvuruda bulunabilmektedir. Bu kişilerin ortalaması değerlendirilmektedir. En düşük 2,5 ortalamaya sahip olmadı gerekmekte ve 100 puan üzerinde barajı olan bir üniversite sisteminde en az 60 puanlık not ortalaması olmalıdır.

Jean Monnet Bursu Desteklediği Alanlar

Bu burs herkese verilmemektedir ve Avrupa Birliği kazanım programı içerisinde bulunan eğitim alanları içerisinde yer alan Türkiye’de olan kişilere verilmektedir. Belirlenen eğitim alanları şu şekildedir:

-İşçilerin serbest dolaşım programları

-Malların serbest dolaşımı çalışmaları

-Hizmet sunumu serbestisi

-İş Kurma Haklarının kullanımı

-Sermayenin serbest alan içerisinde dolaşım çalışmaları

-Kamu alım çalışmaları

-Mali hizmetler programları

-Fikri mülkiyet hukuku çalışmaları

-Medya ve bilgi toplumu çalışmaları


-Balıkçılık faaliyetleri

-Enerji programları

-Vergilendirme planları

-Enerji çalışmaları

-Bitki sağlığı

-Gıda güvenlik çalışmaları

-Veterinerlik

-İstatistik çalışmaları

-Sosyal politikalar

-İstihdam çalışmaları

-Temel hak ve yargılar çalışmaları.

Bunlar dışında da yer alan birçok alan için Jean Monnet bursu verilmektedir. Bu burs ödemesi her yıl düzenli şekilde verilir. Her yıl başvuru süreci olur ve başvurularda şartlara uyan öğrenciler burs alma hakkı kazanır.

Jean Monnet Başvuru İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Jean Monnet bursu işlemi nasıl yapıldığı, başvuru süreci içerisinde neler yapılması gerektiği merak ediliyor. Burs başvurusu işlemi adımları şu şekildedir:

1.Adım: İlk olarak Jean Monnet resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Site içerisinde burs başvurusu ile ilgili başvuru tarihleri duyurulmaktadır. Başvuru tarihi beklenmelidir.

2.Adım: Başvuru tarihi geldiği zaman ilk olarak ön başvuru formu doldurulmalıdır. Daha sonra başvuru evrakları tamamlanmalıdır.

3.Adım: Evraklar tamamlandıktan sonra burs başvurusu için sitede belirtilen adrese evraklar ya elden verilmeli ya da posta yoluyla teslim edilmelidir.

4.Adım: Evrakların eksiksiz ve doğru şekilde adrese teslim edilmiş olması gerekmektedir. Evraklar eksikse ve şartlara uyum söz konusu değilse bu durumda burs için yapılan başvuru geçerli sayılmamaktadır ve değerlendirme işlemine alınmamaktadır.

5.Adım: Evraklarınız eksiksiz ise ve aranan şartları sağlıyorsanız bu durumda başvurunuz onaylanmaktadır ve yurt içi ile yurt dışı eğitim için bu burs ödemesi sağlanmaktadır. Jean Monnet bursu eğitim hayatı boyunca ödenebilmektedir. Bursa başvuru şartlarını sağlayanlar okul hayatları sona erene kadar burstan yararlanma imkanına sahip olabilirler.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Jean Monnet Bursu NedirJean Monnet Bursu şartlarıJean Monnet Bursu Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama

Popüler Haberler

Show TV Yeni Başlayacak ve Devam Edecek Diziler 2020 - 2021 Sezonu
2020 Jean Monnet Bursu Başvurusu Nasıl Yapılıyor? Şartları Nelerdir? Ne Kadar Burs Veriliyor?
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri
2020 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Takvimi Belli Oldu
2020 İOKBS ne zaman yapılacak?
2020 Yılı Sürücü Kursu MTSK Sınavları Ne Zaman Başlayacak?
Şekerbank tarım küçükbaş besicilik ve süt hayvancılığı kredisi kampanyaları 2020
Ağız yaraları neden olur? Ağız yaraları için bitkisel çözümler
Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınav tarihi yayınladı! AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav yeri sorgulama
Kefilsiz anında hızlı kredi veren bankalar ( Kolay kredi veren bankalar )
Doya Doya Moda Banu Noyan kimdir? Banu Noyan hakkında bilgiler
TOKİ Kilis Merkez kura çekilişi sonuçları belli oldu! İşte Hak sahibi isim listesi
Papayanın faydaları nelerdir? Papaya nasıl tüketilir?
Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak
Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
2020 Açık Öğretim Lisesi Sonuçları Açıklandı Mı? İkinci Dönem Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.