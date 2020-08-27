2020 İstanbul Büyükşehir Belediye bursu nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? Kimlere İBB bursu verilmektedir?

İBB Bursları Nasıl Alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere eğitim bursu vermektedir. Üniversite öğrencilerine yıllık şekilde verilen İBB bursları yıllık 3 bin 200 TL olarak verilmektedir. İstanbul’da yaşayan ve şehir içerisinde ya da şehir dışında okuyan öğrenciler bu burstan yararlanabilmektedir. Devlet üniversitelerinden herhangi birinde okuyan ve ikametgahı İstanbul’da olan öğrencilere İBB tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Öğrenciler aranan şartları sağlıyorsa bu burstan aylık ödeme şeklinde yararlanabilmektedir.

İBB Burs Programının Özellikleri

İBB tarafından yıllık olarak üniversite öğrencilerine verilen 3 bin 200 TL değerindeki bursun ödemesi bir kerelik yapılmaktadır. Her öğrenci bir kez bu burstan yararlanabilmektedir. Eğitim ve öğretim yılı boyunca bu burs aylık olarak yatırılır. Devlet üniversitesinde okuyan ve İstanbul’da ikametgahı olan öğrenciler dışında yer alan öğrenciler bu burstan yararlanamamaktadır.

İBB Bursu Başvuru Şartları Nelerdir? İstenen Belgeler Nereden Temin Edilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursuna başvuru yapan öğrenciler değerlendirme sürecinden geçerler ve başvuru için aranan koşullar ile istenen belgeler şunlardır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-İstanbul’da ikamet ediyor olmak,

-İkametgah İstanbul’da ise herhangi bir şehirde okuyabilmektedir.

-Devlet üniversitesinden okuyor olmak,

-Burs başvurusu sırasında eğitim ve öğretim kaydının olması,

-Başarılı olmak.

-2,50 not ortalamasının olması,

-Adli sicil kaydının olmaması,

-Disiplin cezası almamış olmak,

-Maddi desteğe ihtiyacının olması.

İstenen belgeler;

-Öğrenciye ait kimlik fotokopisi,

-İkametgah belgesi,

-Öğrenci belgesi,

-Son dönemi gösteren transkript belgesi,

-Nüfus kaydı öneği,

-Ailenin gelir durumunu gösteren belge,

-Ailenin ya da öğrencinin maaş bordrosu,

-Ailenin SGK kayıtları.

Şartlara uyan ve belgeleri eksiksiz şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye bürosuna ileten öğrencilerin başvurusu tamamlanmış olacaktır. Diğerleri için başvuru süreci geçersiz olur bu yüzden istenenleri doğru ve eksiksiz şekilde yapmak önemlidir.

İBB Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet üniversitesinde okuyan ve İstanbul’da ikameti bulunan maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine İBB tarafından burs verilmektedir. Burs başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1.Adım: İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi intenet sitesine giriniz.

2.Adım: gencuniversiteli.ibb.istanbul bağlantısı üzerinden başvuru sayfasına erişiniz.

3.Adım: Başvuru tarihleri yayınlandıysa başvuru formları ekrana gelecektir. Başvuru formunu doldurunuz.

4.Adım: Formda yer alan öğrenci bilgilerini, aile bilgilerini, aile gelir bilgilerini, eğitim bilgilerini, ikamet ve iletişim bilgilerini, not ortalaması ve okul ile ilgili bütün bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayınız. Ön başvurunuz oluşmuş olacaktır.

5.Adım: Ön başvuru yaptırıldıktan sonra başvurunun tamamlanması için yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde istenilen kuruma iletiniz. Evraklar posta yolu ya da elden verilmektedir. Daha sonra başvurular değerlendirilir ve sonuç durumu başvuran kişiye iletilir.