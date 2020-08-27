2020 İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile Nisan ayında yapılacak olan İOKBS sınavının pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.
İOKBS ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, 6 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 27.08.2020 17:07