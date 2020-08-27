2020 İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile Nisan ayında yapılacak olan İOKBS sınavının pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

İOKBS ne zaman yapılacak?

Ortaokul 5-6-7-8 ve ortaöğretimin 9-10-11 sınıflarında eğitim gören öğrencilerin, devletten eğitim bursu alabilmek için girdikleri İOKBS’de her yıl binlerce öğrenci ter döküyor. Sınava başvuru yapan adaylarda aranan şart ise öğrencinin ailesinin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktardan daha az olması şartı aranıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, 6 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.