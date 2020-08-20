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2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan korona virüs kapsamında ertelenen İOKBS Bursluluk Sınavı'nın ne zaman yapılacağı kesinleşti. Pandemi sürecinden dolayı ertelenen sınavın tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:43
2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?
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Dünyayı saran korona virüs eğitim anlamında da birçok konuda hayatı durma noktasına getirdi. Her yıl düzenli olarak yapılan sınavların ertelendiği bu dönemde, sınav tarihlerindeki değişiklikler hakkında gelişmeler gün geçtikçe gelmeye başladı. Bu sınavlardan birisi olan İOKBS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5,6,7,8,9,10 ve 11. Sınıfların girdiği bursluluk sınavıdır. 2020 yılında olan çoğu sınav gibi bu sınav da ertelenmişti. 6 Haziran 2020 yılına ertelenen sınav tarihinde tekrar değişiklik yapılmıştı.


22 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı korona virüs önlemleri sebebiyle ilk olarak 6 Haziran tarihine ertelenmişti. Korona virüste gelinen son noktada sınav tarihinde değişikliğe gidildi ve sınavın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Son olarak sınavın tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 6 Haziran’dan 5 Eylül’e çekildi.

2020 İOKBS bursluluk sınavında çıkacak konular nelerdir?

Her yıl düzenli olarak yapılan İOKBS sınavı bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs önlemleri sebebiyle 6 Haziran tarihine ertelenmişti. Pandemi sürecinin gidişatını göz önünde bulunduran Milli Eğitim Bakanlığı bu tarihte değişikliğe gitti ve sınavın yeni tarihini 5 Eylül 2020 olarak açıkladı.

5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak sınav hakkında merak edilen konulardan birisi de sınav konularının ne olacağı oldu. Dünyayı etkisi altına alan hastalık sebebiyle eğitiminde aksamasını göz önünde bulunduran Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, sınav hakkında öğrencilerin birinci dönem müfredatından sorumlu tutulacaklarını aktardı. Normalde tüm öğrenciler tüm yılın eğitimini kapsayan şekilde bir sınava tabi tutuluyorlardı. Ancak gelinen noktada 9-10-11. sınıflar bu yıl yapılacak olan İOKBS’de ilk dönem konularından sorular olacak. Öğrenciler sadece ilk dönemin konularından sorumlu olacaklar.



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:43
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