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2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenen KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının görüntülenebileceği internet adresi haberimizde yer alıyor...

27 Kasım 2020 Cuma 02:39
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2021 senesinde üniversite hayatına başlayacak olan öğrenciler tarafından KYK burs sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversitede okudukları süreçte geri ödemesiz ya da geri ödemeli bir şekilde kredi alacak olan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar.


2020 senesi için KYK sonuçları başvuruların alınmasından 23 gün sonra açıklanmıştı. 2021 senesi için alınan başvuruların da başvuruların alınmasından yaklaşık 20-25 gün sonra açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri için verilecek olan KYK burs ve öğrenim kredileri için başvurular 28 Ekim ile 8 kasım tarihleri arasında toplandı. Geçtiğimiz sene olduğu gibi 20 ile 25 gün arasında süren bir zaman dilimi ardından sonuçların açıklanacağı düşünüldüğünde, 2021 senesi için burs ve öğrenim kredisi sonuçları Aralık ayının ilk günlerinde belli olacaktır. Şimdiye dek kesin bir bilginin paylaşılmamasının yanı sıra, sonuçlar açıklandığında sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları resmi sonuç adresi üzerinden adaylara ilan edilecektir. Aşağıdaki kısımda burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının sorgulanabileceği intenet adresi yer almaktadır. Sorgulama sonrası açılan sayfada “burs alabilirsiniz” ibaresi yer alması durumunda öğrenciler geri ödemesiz bir şekilde aylık kredi alabilmektedirler.



Son Güncelleme: 27.11.2020 02:39
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Anahtar Kelimeler:
KYKBursöğrenim Kredisi
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