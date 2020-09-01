2020 Eylül KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 19 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara 20 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlara 21 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 22 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 23 Mayıs’ta yatırılacak.