2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte pek çok veli ve öğrenci liselerin giriş için gerekli olan yüzdelik dilimleri araştırılmaya başlandı. 1. Nakil işlemleri gerçekleştikten sonra 2. Nakil işlemleri başlayacak. Yüzdelik dilimleri merak edilirken ülke genelinde adından söz ettiren Fen Liseleri ise en merak edilen okullar oldu.

2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri

Atatürk Fen Lisesi(İstanbul): 204

Çapa Fen Lisesi (İstanbul): 170

Ankara Fen Lisesi: 150

İzmir Fen Lisesi: 102

Buca İnci Özer Tınaklı Fen Lisesi (İzmir): 102

Osman Ulubaş Fen Lisesi (Kayseri): 180

Seyhan Fen Lisesi (Adana): 144

Meram Fen Lisesi (Konya): 170

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Antalya): 180

Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (Samsun): 170

Erbakır Fen Lisesi (Denizli) 170

Nilüfer İMKB Fen Lisesi (Bursa): 170





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