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2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)

LGS sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında pek çok veli ve öğrenci Fen Liseleri Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020 araştırmalarına başladı. LGS sınavı sonrasında heyecanları halen sıcak olan gençleri yeni bir maraton bekliyor. Tercihler için araştırmalara başlayan öğrencilerin bir numaralı araştırmaları Fen Liseleri oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:25
2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte pek çok veli ve öğrenci liselerin giriş için gerekli olan yüzdelik dilimleri araştırılmaya başlandı. 1. Nakil işlemleri gerçekleştikten sonra 2. Nakil işlemleri başlayacak. Yüzdelik dilimleri merak edilirken ülke genelinde adından söz ettiren Fen Liseleri ise en merak edilen okullar oldu.


2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri

  • Atatürk Fen Lisesi(İstanbul): 204
  • Çapa Fen Lisesi (İstanbul): 170
  • Ankara Fen Lisesi: 150
  • İzmir Fen Lisesi: 102
  • Buca İnci Özer Tınaklı Fen Lisesi (İzmir): 102
  • Osman Ulubaş Fen Lisesi (Kayseri): 180
  • Seyhan Fen Lisesi (Adana): 144
  • Meram Fen Lisesi (Konya): 170
  • Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Antalya): 180
  • Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (Samsun): 170
  • Erbakır Fen Lisesi (Denizli) 170
  • Nilüfer İMKB Fen Lisesi (Bursa): 170


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Son Güncelleme: 27.08.2020 15:25
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