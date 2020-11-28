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2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sınavına giren vatandaşlarımız sınav sonuçlarının ne zaman netlik kazanacağını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının hangi tarihte sonuçlanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 05:35
2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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EKPPS 2020 kura başvuruları 18 Kasım günü başlamıştı. 15 Kasım gününde EKPSS sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamlayan adaylar, girmiş oldukları sınavın ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. EKPSS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağını heyecanla beklemeye başladı. EKPSS kura başvuru tarihinin ne zaman düzenleneceği ise başka merak edilen konular arasında yerini aldı.

EKPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 15 Kasım gününde gerçekleştirilen oturumla tamamlanmıştı. EKPSS sınavına giren kişiler atama işlemleri için sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak etmeye başladı. ÖSYM takvimine göre EKPSS sınav sonucu 17 Aralık 2020 tarihinde erişime sunulacak.

EKPSS Kura Başvuru Tarihi

Sınavdan sonra alınan EKPSS kura başvurularıysa 18 – 30 Kasım tarihi aralığında ÖSYM resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Geç başvuru tarihiyse 9 – 10 aralık olarak belirlenmiştir.

 

EKPSS Kura Başvuru Şartları

EKPSS /kura için mezun olabilecekleri eğitim düzeyinde başvuran adayların EKPSS sonucuna ve atanacakları kadroya göre yerleştirme işlemlerini yapabilmeleri için tercih sürecinde mezun olmaları gerekir.


Kuraya başvuran adaylar, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra duyurulacak Tercih Rehberi'ne göre sınava girmeyecek ancak tercihleri ​​doğrultusunda yerleştirme sürecine tabi tutulacaktır. Kura yöntemi ile yerleştirilmek isteyen adayların kayıtları her dönem için sadece bir kez (EKPSS geçerlilik süresine bağlı olarak) alınacaktır. Yarıyıl içinde yapılacak yerleştirme işlemlerine sadece başvurusu kayıtlı olan adaylar başvurabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince düzenlenen okuma yazma programlarına katılanlara verilen " Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" ilköğretimin ilk beş yılına eşdeğer kabul edildiğinden, bu kılavuza sahip engelli adaylar dahildir. Verilen son tarihten itibaren çekilişe (ilkokul düzeyinde) katılım için başvurabilecek

EKPSS başvurularının başlamış olduğu ilk günden itibaren / 65 yaş üstü engelli adaylar için başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecek. Tercihli kılavuzlarda ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların en az 18 yaşında olması gerekir (Meslek veya sanat okulunu bitirmiş kişiler, en az 15 yaşında olmaları ve kazai rüşt kararı kaydıyla devlet memuru olarak atanabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca).

EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimlerini tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

Yurtdışında eğitimini tamamlayan engelli adaylar ile EKPSS geçerlilik süresi içinde yurtdışında üniversiteden mezun olabilecek adaylar da EKPSS / kura katılım başvurusunda bulunabilecekler.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 05:35
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Anahtar Kelimeler:
EKPSSSınavÖSYM
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