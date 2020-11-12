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2020 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Engelli vatandaşlarımızın istihdamı için yapılan EKPSS sınavına kısa bir süre kala araştırmalarda hız kazandı. Pek çok EKPSS adayı, 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularını araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:01
2020 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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ÖSYM tarafından engelli vatandaşların istihdamı için yapılan EKPSS sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak açıklaması sonrasında engelli vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. EKPSS’ye girecek olan vatandaşlar için sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri erişime açıldıktan sonra vatandaşlara saat uyarılarında bulunuldu.


EKPPS giriş yerleri belli oldu

ÖSYM resmi intenet sitesinde EKPSS sınavı için yerler erişime açılırken sınav yerlerini öğrenmek isteyen engelli vatandaşların ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yaparak sorgulama işlemi yapabilecekleri belirtildi.

EKPSS ne zaman, saat kaçta?

EKPSS sınavı için belirlenen tarih 15 Kasım 2020 oldu. 81 ilde belirlenen merkezlerde yapılacak olan sınavın saati ise 10.15 olacak. Sınavda adaylara alanlarına göre sorular sorulacak. Ayrıca öğrenim düzeylerine göre adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri yapılacak. Test gruplarında toplam 60 soru olacak.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:01
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