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2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı

15 Kasım 2020 tarihinde EKPSS oturumuna katılım sağlayan adayların heyecanla beklediği EKPSS'nin ne zaman açıklanacağı belli oldu. İçeriğimiz üzerinden EKPSS sonuç ekranına erişebilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 22:16
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
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ÖSYM tarafından 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen EKPSS’de yüzbinlerce aday ter döktü. ÖSYM’den gelen son dakika bilgisine göre EKPSS sonuçlarının yayınlanma tarihi açıklandı.

2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıklamasına göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonuç ekranlarına ulaşabilecekler. 

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS soru ve cevapları yayınlandı

15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’luk bölümü açıklandı. Sınava giren adaylar 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin sitesine girerek EKPSS soru ve cevaplarına erişebilecekler.

SORU VE CEVAP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.12.2020 22:16
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EKPSSSonuçSoruCevapÖSYM
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