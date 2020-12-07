2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı

ÖSYM tarafından 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen EKPSS’de yüzbinlerce aday ter döktü. ÖSYM’den gelen son dakika bilgisine göre EKPSS sonuçlarının yayınlanma tarihi açıklandı.

2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıklamasına göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonuç ekranlarına ulaşabilecekler.

EKPSS soru ve cevapları yayınlandı

15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’luk bölümü açıklandı. Sınava giren adaylar 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin sitesine girerek EKPSS soru ve cevaplarına erişebilecekler.

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