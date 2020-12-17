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2020 EKPSS atama sonrası taban puanları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme puanları

15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2020 EKPSS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar şimdi taban puanların açıklanmasını bekliyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:53
2020 EKPSS atama sonrası taban puanları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme puanları
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2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra atama puanları merak konusu oldu.

97 bin 646 kişinin girdiği EKPSS sonuçlarınızı ÖSYM’nin sonuç sisteminden öğrenebilirsiniz.

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8104

EKPSS ATAMA PUANLARI

15 Kasım’da yapılan sınavın sonuçları açıklandı fakat taban puanlar ve kadrolarla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

Adaylar puanlarına bağlı olarak atanırlar. Yerleştirme esnasında bilgilerinde tutarsızlık var ise tercihleri iptal edilir. Atamalar cinsiyet, öğrenim düzeyleri, mezun oldukları dal gibi kriterlere göre yapılır. Aranan bu niteliklerin karşılanıp karşılanmaması elektronik ortamda kontrol edilir.

İlköğretim, ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi), ilkokul seviyesinde olup kuraya katılan adaylar kura çekimi sonucunda tercihleri doğrultusunda atanırlar. İstenilen kriterlerde tutarsızlık olduğu takdirde tercih iptal edilir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:53
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Anahtar Kelimeler:
EKPSS2020EKPSSEKPSSATAMA
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