İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

2020 Ekim KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?

Ekim 8 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 8 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 04:05
2020 Ekim KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
Takip Et:

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 19 Mayısıs’ta,


T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara 20 Mayısıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlara 21 Mayısıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 22 Mayısıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 23 Mayısıs’ta yatırılacak.  



Son Güncelleme: 08.10.2020 04:05
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Köy okullarında tüm kademeler açılıyor
Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Köy okullarında tüm kademeler açılıyor
2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi! 2, 3 ve 4.sınıflarda okula başlıyor
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi! 2, 3 ve 4.sınıflarda okula başlıyor
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görev talep ekranı açıldı
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görev talep ekranı açıldı
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor

Popüler Haberler

CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
2020 Ekim KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Kira yardımı nedir, kimlere verilecek? E-Devletten hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın!
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Matrix 4 filmi ne zaman çıkacak? Filmde Keanu Reeves ve Carrie ve Anne Moss oynayacak
Hiç geliri olmayanlar kaymakamlık para yardımı nasıl alabilir, şartları nelerdir?
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik kan testi ne zaman yapılır ve belli olur?
Yemeğe başlamadan hangi dua okunur? Yemek öncesi okunacak sofra duası
Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? ne zaman düzelecek? Ne zaman açılacak?
2020 Ekim İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Emekli ek ödemeleri artırılacak mı? Hangi emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2020 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ekim 8 Perşembe
SGK Prim iadesinden yararlanmak için yapılması gerekenler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.