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2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak? Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı

Coronavirüs pandemi nedeniyle aksayan '2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak?' tartışmaları yanıt buldu. Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:01
2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak? Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı
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Motorlu taşıtları kullanabilmeniz için gerekli araç kullanım ehliyetleri yılın belirli dönemleri içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlendirmiş olduğu kurslardaki derslerden sonra uygulanan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı adaylara verilir.

MEB’e bağlı sürücü kursları her yıl on binlerce kişinin trafiğe çıkıp şoför olmasını mümkün hale getiriyor. Yetkileri noktasında kurslara başvuruda bulunan kişiler trafik kuralları, ilk yardım ve araç aksamları hakkında bilgiler öğrenebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamalarda 1 Haziran itibariyle normale dönem adımlarının hızlanması kararları alındı. Kurslarda eğitim görmekte olan sürücü adayları sınavda başarılı olmaları halinde 1 yıl stajyer sürücü olarak araç kullanabilecek. 1 yıl sonundaysa ceza puanını doldurmamış olanlar asil şoförlüğe geçecek olanlar trafikte araç kullanabilir hale gelecek.

COVID-19 tedbirleriyle sürücü kursları devam ediyor

Sürücü kurslarındaki teorik ve direksiyon derslerinde tedbirler alındı. Teorik eğitimlere gelen kursiyerler maske ve eldiven takacaklar. Eğitimlerde sosyal mesafe anlayışıyla hizmet verilecek. Temassız şekilde ateşler ölçülerek derse geçiriliyor. Araç bagajlarında bütün araçlarda bulunması gereken standart ekipmanlar içerisinde trafik seti, reflektör, ilk yardım çantası, kriko, stepne ve bijon anahtarı yer alıyor. Pandemi nedeniyle şimdilerde araç içerisinde hijyen kiti adıyla bazı malzemelerin de olması zorunlu hale getirilmiştir.

Hijyen kiti çantasındaysa eldiven, maske, ateş ölçer ve streç film gibi malzemeler bulunmaktadır. Aracı kullanan sürücü adaylarının doğrudan araç içerisinde temas etmemesi için önlem alındığından yerler streç filmle kaplanacak. Teorik eğitimlerdeki gibi ders öncesinde usta öğretici adayların ateşini ölçüp eğitime başlayacaktır.

Şehir dışında olan kursiyerler ikamet ettikleri illerde e-sınavlara girecek.

e-Sınav 2020 süreci nasıl olacak?


Başvuru Tarihleri             E-Sınav Tarihi     Direksiyon Tarihi

1-10 Haziran      Başvuran adayların yoğunluğuna göre 2 Hafta içerisinde sınava girilir               Direksiyon tarihi MEB tarafından belirlenir.

1-10 Temmuz     "             "

1-10 Ağustos      "             "

1-10 Eylül            "             "

1-10 Ekim           "             "

1-10 Kasım         "             "

1-10 Aralık          "             Teorik sınavının geçilşmesinin ardından MEB tarafından belirlenir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:01
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