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2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile 2020-DGS Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:44
2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den tarafından yapılan açıklamalara göre, 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen DGS sınav tercihleri yerleştirme sonuçları açıklandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunları öğrencilerin 4 yıllık olan Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Öğrencilerin merakla sonuçlarını beklediği yerleştirme sonuçları öğle saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı.


ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınava giren adayların yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00'ten itibaren erişim sağlanabileceği bildirildi. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden Kendilerine ait bulunan T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak erişim sağlayabilirler.

Adaylar yerleştikleri üniversite bölümlerine “E-Kayıt" uygulaması üzerinden tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar intenet adresi üzerinden yapılabilecek.

E-kayıt yaptıran adaylar kazandıkları üniversitelerin talep ettikleri başvuru belgelerini tamamlayarak kesin kayıtlarını tamamlayabilirler.



Son Güncelleme: 07.10.2020 15:44
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Anahtar Kelimeler:
DgsSonuçalrı
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