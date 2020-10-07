2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den tarafından yapılan açıklamalara göre, 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen DGS sınav tercihleri yerleştirme sonuçları açıklandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunları öğrencilerin 4 yıllık olan Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Öğrencilerin merakla sonuçlarını beklediği yerleştirme sonuçları öğle saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı.
Adaylar yerleştikleri üniversite bölümlerine “E-Kayıt" uygulaması üzerinden tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar intenet adresi üzerinden yapılabilecek.
E-kayıt yaptıran adaylar kazandıkları üniversitelerin talep ettikleri başvuru belgelerini tamamlayarak kesin kayıtlarını tamamlayabilirler.