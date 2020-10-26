2020 Bursluluk taban puanları kaç oldu? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? 5,6,7,8,9,10,11. sınıf boş kontenjanlar listesi

Ülkemizde her yıl öğrencilere destek olmak amacıyla bursluluk sınavı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu yardımlar için öğrenciler taban puan ve boş kontenjanları araştırmaya başladı.

İlk, orta ve lise öğrencileri söz konusu burslardan faydalanabiliyor. Öte yandan burslar için açılan kontenjanlarda korunmaya muhtaç çocuklar, öğretmen çocukları için de kontenjan açılıyor.

Bursluluk sınavı ne zaman?

Mili Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bursluluk sınavı tarihini açıkladı. 2020 yılında bursluluk sınavının 6 Haziran Cumartesi gününden 5 Eylül Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu. Söz konusu erteleme korona virüs nedeniyle yapıldı.

Bursluluk sınavı taban puanları

Bursluluk sınavında tüm sınavlar ve öğrenciler için açılan kontenjanlar göre istenen puanlar şu şekilde;

5. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı 450.184,

Öğretmen çocuğu 311,902,

Korunmaya muhtaç 143,967,

Bulunduğu yerde okul olmayan 439,906 puan,

6. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı 419,755,

Öğretmen çocuğu 172,85,

Korunmaya muhtaç çocuk 118,702,

Bulunduğu yerde okul olmayan 415,313 puan,

7. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı 409,379,

Öğretmen çocuğu 163,983,

Korunmaya muhtaç çocuk 129,6433,

Bulunduğu yerde okul olmayan 410,205 puan,

8. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı ise 394,447,

Öğretmen çocuğu 152,052,

Korunmaya muhtaç çocuk 129,576

Bulunduğu yerde okul olmayan 344,631 puan,

9. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı 394,447,

Öğretmen çocuğu 152,052,

Korunmaya muhtaç çocuk 129,576,

Bulunduğu yerde okul olmayan 344,631 puan,

10. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı 388,864,

Öğretmen çocuğu 187,762,

Korunmaya muhtaç çocuk 138,222

Bulunduğu yerde okul olmayan 338,206 puan,

11. Sınıf

Diğer çocuk kontenjanı 405,668,

Öğretmen çocuğu 205,417,

Korunmaya muhtaç çocuk 148,879

Bulunduğu yerde okul olmayan 352,656 puandır.

Bursluluk sınavına kimler başvurabiliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavına ilköğretim 5,6,7,8 ve ortaöğretim 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilirken, başvuru şartları ise şu şekildedir;

T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

Sınıf tekrarı olmayan öğrenciler,

Sınavın yapıldığı yıl içinde ceza nedeniyle okul değiştirmemiş olmak,

Ailenin yıllık kazancının istenen ücretten yüksek olmaması.