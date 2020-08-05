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2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ile ilgili öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Pek çok öğrenci 2020 AÖO 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırmaya başladı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 06:03
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
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MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları merakla araştırılmaya devam ediyor. Pandemi nedeni ile ertelenen ve daha sonrasında 25 – 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavının 2. Dönem sınavlarının soru ve cevap kitapçığının öğrencilerin kullanımına açılması bekleniyor. MEB tarafından açıklanan bilgilere göre Açık Lise takvimi paylaşıldı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanak?

Milli Eğitim bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi Çalışma takvimine göre AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

MEB’ten AÖL 3. Dönem sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. Dönem sınavları hakkında yaptığı açıklamalarda açık öğretim liselerine kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi ile 18 yaşını doldurmuş veya gün almış öğrencilerin 3. Dönem sınavlarına katılma şartı taşımaları halinde 3. Dönem sınavlarını kabul edileceği aktarıldı.


AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi intenet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖL 2020 – 2021 kayıt yenileme tarihleri

2020 – 2021 AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için belirlenen tarihler 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 – 2021 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgeleri için belirlenen tarih 2 Aralık 2020 olarak belirlendi.

2020 – 2021 AÖL 1. Dönem sonu sınavları için belirlenen tarih 5 Aralık 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise daha sonrasında açıklanacak.



Son Güncelleme: 05.08.2020 06:03
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