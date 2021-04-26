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2020 AÖİHL ve MAÖL’den AÖL 3. Dönem kayıt yenilemeleri başladı

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. 2020-3. Dönem İş ve İşlemleri ile İlgili Genel Kapsamlı duyuru yayınlandı. 26 Nisan-10 Mayısıs 2021 tarihleri arasında Kayıt Yenileme işlemleri mesai saatleri arasında yapılabilecektir.

26 Nisan 2021 Pazartesi 02:56
2020 AÖİHL ve MAÖL’den AÖL 3. Dönem kayıt yenilemeleri başladı
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Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. 2020-3. Dönem İş ve İşlemleri ile İlgili Genel Kapsamlı duyuru yayınlandı. 26 Nisan-10 Mayısıs 2021 tarihleri arasında Kayıt Yenileme işlemleri mesai saati saatleri arasında yapılabilecektir. 50 TL ücret yatırılacak olan başvurularda yapılacak olan sınav şekilleri daha sonra kararlaştırılacaktır. 

2020-3. Dönem İş ve İşlemleri ile İlgili Genel Kapsamlı Duyuru

3. Dönem Kayıt yenileme tarihleri

"1) Açık Öğretim Lisesi 2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayısıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir."

"2) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir."

Orta Okul Mezunları İlk Defa AÖL Kayıt Yaptırabilecekler

"3) Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)"

"4) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir."

Adres ve telefon güncellemeleri yapmak gerekmektedir.

"5) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir."

AÖİHL ve MAÖL'den AÖL'e geçişler açılmıştır. 

"6) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrakına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandıktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır."

Cezaevinde bulunan öğrenciler

"7) Cezaevinde bulunan öğrencilerin haziran ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-1. Dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği için cezaevinde görevli öğretmenlerin son dönemi 2020-1 olan ve özel durumu “tutuklu veya hükümlü” olan bu öğrenciler için yapacakları cezaevi bilgisi değişiklikleri, gönderilen sınav bilgilerinde değişiklik oluşturmayacaktır."

"8) 7. maddede belirtilen öğrenci grubu ile sistemde özel durumu “tutuklu veya hükümlü” olan öğrencilerin 2020-3. Dönem kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu tutuklu veya hükümlü öğrencilerin özel durumlarının cezaevinde görevli öğretmenler tarafından güncellenmesi gerekmektedir."

"9) Özel durumu tutuklu veya hükümlü iken kayıt yenileme süreci içerisinde dışarı çıkan öğrencilerden 2020-3. Dönem için kayıt yenilemek isteyenlerin özel durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir."

İncelemeye alınmış olan öğrenciler

"10) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde “Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ” olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir.  Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir."

"Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir."




Son Güncelleme: 26.04.2021 02:56
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Anahtar Kelimeler:
AÖİHLMAÖLAÖLAçık öğretimKayıt
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