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2020 AÖF güz dönemi vize ara sınavları ne zaman? 2020 AÖF sınavı tarihleri

ülkemizde ve dünya genelinde patlak veren Covid-19 salgınından sonra eğitimde görülen değişiklikler birçok öğrenciyi etkilemiş durumdadır. Öğrencilerin eğitim hayatında etkisini gösteren salgından sonra öğrenciler sınavlarının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Üniversitelerin açıkladığı bildirilere göre sınavların nasıl düzenleneceği netlik kazanmaya başladı. Üniversitelerden gelen sınav kararları sonrasında öğrenciler sınavlarının nasıl düzenleneceğini araştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalardan sonra AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman, saat kaçta ve nasıl gerçekleştirileceği merak edilmeye başlandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:14
2020 AÖF güz dönemi vize ara sınavları ne zaman? 2020 AÖF sınavı tarihleri
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Covid-19 salgını nedeniyle binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek sınavların nasıl gerçekleştirileceği üniversiteler tarafından açıklığa kavuşturuldu. AÖF ve AUZEF sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Tarihleri!

2020-2021 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi vize tarihleri netlik kazandı. Ekonomi ve İşletme Fakültesi'nde eğitimlerine devam edenler için 12-13 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Salgından dolayı sınavlar online olarak yapılacaktır. AÖF güz yarıyılı ara sınavına girmek isteyen adaylar, esinav.anadolu.edu.tr üzerinden Anadolu Üniversitesi online sınav sistemine girebilirler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2020-2021 güz dönemi AÖF vize sınavları 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayısıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınav Tarihleri!

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden (AUZEF) gelen yeni açıklamaya göre güz vize sınavları intenet üzerinden yapılacak. Adaylar yarıyıl sınavlarına 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren girebilecekler. 2020-2021 akademik yılında AUZEF yarıyıl sınavları 29 Kasım 23: 59'a kadar sürecek. Adaylar, esinav.istanbul.edu.tr adresinden AUZEF online sınav sistemine giriş yapabilirler. İşte AUZEF 2020-2021 sınav programı;

AUZEF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri

Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi Ata AÖF Ara Sınav Tarihleri Değişti!

Atatürk Üniversitesi "DGS Ek Yerleştirme" henüz ÖSYM tarafından açıklanmadığı için daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde duyurulan 2020-2021 güz döneminin 30 Kasım - 11 Aralık 2020 güz döneminde yapılması kararlaştırıldı. "açıklamasında yer almaktadır. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresinde yapılacaktır. ATA AÖF sınavlarının detaylı tarihleri;

ATA AÖF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayısıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:14
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Anahtar Kelimeler:
AÖFGüzVizeSınavı
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