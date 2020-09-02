2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda binlerce üniversite mezunu insanın girdiği ALES’in sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sonuç tarihi belli olurken, sınava giren kişiler heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor.

2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

ALES hakkında

ÖSYM tarafından yapılan açıklaya göre ALES sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM resmi intenet sitesinden açıklanacak. Her aday kendine ait sonuçları öğrenmek adına ÖSYM sayfasına kendi kimlik bilgileri ile giriş yaparak sonucuna ulaşabilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak adlandırılan ALES, üniversiteden mezun olan kişilerin girebildiği bir sınavdır. Sınava giren kişilerin temel amacı, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman vb. görevlere girmektir. Bu görevlerden birini yapmak isteyen kişiler ALES’e girmek zorundadır. Ayrıca yurt dışı kurumları içinde gerekli olan bir sınavdır.