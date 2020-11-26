2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!

ÖSYM tarafından her sene gerçekleştirilen ALES sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak ÖSYM tarafından ALES sınavının gerçekleştirileceği yerler ile ilgili açıklama yapıldı. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2020-ALES/2 sınavının 6 Aralıkta gerçekleştirileceğini ve adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işleminin tamamlandığı ifade edildi.

ALES Sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?

ALES kapsamında sınav yeri sorgulama işlemleri ÖSYM’nin intenet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda ÖSYM’nin sınav yeri sorgulamalarının gerçekleştirilebileceği intenet adresi yer almaktadır.

ALES 2020 ne zaman?

Yukarıdaki intenet adresine tıklanması sonrasında TC kimlik numarası ve kullanıcı şifresinin girilmesi gerekmektedir.

2020 senesinde gerçekleştirilecek olan ALES 6 Aralık’ta uygulanacak. 2020-ALES/2 için uyarılarda bulunan ÖSYM, sınava girecek tüm adayların saat 10.00’dan önce sınav salonlarına giriş yapmaları gerektiğini bildirdi.