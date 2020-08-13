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2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?

13 Ağustos 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden 2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. 2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 13.08.2020’li haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 23:15
2020 Ağustos KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 19 Mayıs’ta,


T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara 20 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlara 21 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 22 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 23 Mayıs’ta yatırılacak.  



Son Güncelleme: 13.08.2020 23:15
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